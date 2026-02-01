安恩真《一吻爆炸》后新剧曝光！有望与徐康俊合作《除了你以外的恋爱》，演技派组合引爆期待！

哇～徐康俊＋安恩真这个演技派的组合很让人期待耶！

新剧《除了你以外的恋爱》（너 말고 다른 연애）讲述爱情长跑超过10年、即将步入婚姻殿堂的长期情侣，在意外遇到新的缘分后，经历感情波动与关系裂痕的故事。剧中细腻铺排四名男女之间既真诚又热烈的情感，是一部能引发观众共鸣的现实爱情剧。

此前有报导指出，徐康俊将担任男主角，他有望饰演公司职员「南宫浩」。面对相恋多年的伴侣出现动摇，他接受了一个大胆的提议，从此被卷入一场意想不到的情感旋涡。



安恩真也收到女主角的出演提案，目前正在正在讨论中。她有望饰演电影导演「李美度」，她在电影现场最闪亮，即使素颜、穿著随意的 T-Shirt，也遮挡不住好身材；当她皱眉生气时，就会气场爆棚，甚至增添性感魅力。虽然已有男友，但在遇到新的感情对象后，她陷入情感混乱。



而去年刚播毕的《一吻爆炸》中，安恩真饰演爲了生计而僞装成已婚妈妈的单身女子「高多林」，凭此角色演技受到认可，迅速成为新一代「浪漫喜剧女王」。因此，观众对她下一部作品充满期待，尤其是是否与徐康俊展开罗曼史合作，更备受关注。



这组演技派阵容已经掀起剧迷热烈讨论，纷纷直呼：「徐康俊终於要演爱情剧了吗」、「这个组合很可以」、「好期待」、「两位演员我都很喜欢」等。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻