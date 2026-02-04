11岁差距修成正果？ 影帝河正宇认爱圈内女友车静媛，原传7月结婚，婚礼惊传延期

韩国影帝河正宇与小11岁的模特儿兼演员女友车静媛的恋情与婚讯成为4日晚间热话。 综合多家韩媒报导，两人已承认交往，但对於婚期说法转趋低调，原传的7月婚礼似乎确定延期。

4日，河正宇所属经纪公司与车静媛的经纪公司，皆对外证实两人「确实正在交往中」，但一致强调「结婚尚未确定」、「还没有具体定下的事」。

据早前《Dispatch》独家报导，河正宇与车静媛於2020年相识，随后发展为恋人关系，目前已进入以结婚为前提的稳定交往阶段。 两人的身边好友向该媒体透露：「他们似乎打算在（河正宇）电影拍摄告一段落后开始准备结婚」，并预测婚礼有望在今年内举行。



面对「7月结婚说」沸沸扬扬，河正宇本人向媒体亲自解释：「那好像是我父亲（金容建）随口说的话。 意思是『我正在交往的女友，希望夏天能结婚』。」他进一步澄清：「但实际上还没有任何确定的事情。」

早前有消息指出，两人原已著手筹备，计划7月在首尔新罗酒店举行婚礼。 但最新消息称，因河正宇的新剧《在大韩民国成为房东的方法》（暂译）将於3月14日首播，并确定出演名导尹钟彬的新电影，行程紧凑。 双方为求更从容完善的准备，已决定将婚礼推迟至今年下半年。



同时同日早些时候，河正宇的父亲、资深演员金容建被引用「感谢祝贺」一言，被解读为证实婚讯。 他事后笑著澄清：「我当时是说『我也不知道这事，如果有喜事当然感谢』，结果报导出来像是我承认了一样。」他更幽默表示：「真有消息的话，我会亲自告诉大家的！」

最初传闻河正宇女友是「圈外人」，但实为模特儿出身的演员车静媛。 她於2012年透过电影《恐怖故事》出道，近年虽较少戏剧作品，但在时尚、美妆界相当活跃，颇具知名度。

看来这对明星情侣好事将近，但确切的结婚日期，恐怕还要等待双方工作告一段落后，才能正式拍板定案了！

