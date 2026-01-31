2026上半年话题预定！《21 世纪大君夫人》剧本阅读曝光，IU、边佑锡、鲁常泫、孔升妍同框掀起期待

2026年上半年最值得期待的话题作《21世纪大君夫人》，近日公开剧本阅读现场照，正式揭开神秘面纱，瞬间引爆粉丝期待。

预计於今年4月首播的MBC新剧《21世纪大君夫人》，以「21世纪立宪君主制的大韩民国」为背景，讲述虽然是拥有一切的财阀千金，但身份却只是「平民」而心烦的女子，和一个是王的儿子，却什么也得不到而悲伤的男人，两人之间打破身份的罗曼史。



该剧集结 IU（李知恩）、边佑锡、鲁常泫、孔升妍等深受各年龄层喜爱的当红演员，从选角阶段起便话题不断，更被视为2026年上半年最受瞩目的期待之作。近日公开的剧本阅读现场照更引发热烈讨论，网友们纷纷表示：「 IU 和边佑锡的合照就像网路小说封面上的画风」、「双人镜头好棒」、「这里的演员们都很漂亮」、「想要快点看到播出」、「阵容真好～好期待啊」、「爲期待感很高，感觉第1集的收视率会很高」、「孔升妍太漂亮了」、「哇～看起来比我想象的还要搭」、「我的大君夫人，快来～」等，期待值持续升温。



在剧本阅读当天，IU 表示：「会努力让《21世纪大君夫人》成为2026年席卷电视圈的作品。」边佑锡也喊话：「希望能在2026年撼动全世界。」鲁常泫则笑说要「动摇宇宙」，孔升延则以「打造一个愉快的拍摄现场」作为目标，现场气氛相当热络。

IU 饰演财阀界排名第一家族的二女儿「成熙珠」，拥有华丽外貌、聪慧头脑与强烈的胜负欲，唯独「平民身分」成为她人生中难以跨越的障碍，也因此与李安大君产生命运般的交集。



边佑锡饰演21世纪君主立宪制大韩民国的「李安大君」，作为王的第二个儿子出生，除了王族身分之外却一无所有，长期隐藏真实自我的他，在遇见成熙珠后逐渐产生改变。



鲁常泫饰演饰演大韩民国的总理「闵正宇」，自幼作为李安大君的伴童与其一同成长，是能毫无保留倾诉心事的挚友，与成熙珠则是王立学校的前后辈关系。



孔升延饰演天生背负著王妃命运的女子「尹怡朗」，出身於曾培养出四位王妃的家族，从未质疑过自己的使命，是堪称「完美王妃」的人物。



另外，《21世纪大君夫人》由《金秘书为何那样》、《还魂》朴峻华导演执导，并由荣获「2022年MBC剧本徵集大赛」优秀奖的新人编剧刘雅仁执笔。实力派制作阵容加持之下，也让作品完成度备受期待。本剧将由 Disney+ 独家上线，就一起期待4月的到来吧！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻