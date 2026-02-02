《21世纪大君夫人》看 IU 破局：庶女+平民CEO的夺宫罗曼史，「王室征服」计画启动

韩国国民女神IU戏路再突破！她在MBC即将於4月首播的全新金土剧《21世纪大君夫人》中，将化身为美妆集团「Castle Beauty」的CEO「成熙珠」，一位拥有绝世美貌、天才头脑，却因「平民身份」在阶级森严的君主立宪制韩国中处处受挫的财阀千金。 她更设下惊天计划——要与全民爱戴的「李莞」（边佑锡 饰）进行契约结婚，目标从征服商界到攻占王室！

《21世纪大君夫人》背景设定在21世纪仍实行君主立宪制的韩国，讲述一个「什么都有，却因平民身份而烦躁的女人」（IU 饰），与「身为王子却一无所有、悲伤的男人」（边佑锡 饰）之间，打破命运与阶级的浪漫故事。

IU饰演的「成熙珠」是Castle集团的庶出女儿，虽凭藉超凡能力获奖无数，成为公认的顶尖企业家，但「庶出+平民」标签却是她唯一的弱点与最大阻碍。 为彻底突破身份限制，她秘密订下巨集大目标：要与王族成员「李莞大君」契约结婚，一步步将商业帝国版图扩张至王室。 预告中IU展现了身为企业领导者的霸气，无论是在会议室犀利主导战略，或是在闪光灯下以强烈时尚造型成为焦点，都预告了她将为达目的不择手段的「天生欲胜负欲」。



以音乐与演技征服各年龄层观众的「全能艺人」IU，此次挑战打破禁忌、开创自我命运的野心家角色，预计将展现前所未见的全新魅力。 剧组透露，IU将细腻演绎成熙珠从商界女强人到周旋於王室规则中的复杂心境，势必成为2024年最具话题性的角色之一。



《21世纪大君夫人》由《还魂》、《爱在独木桥》的朴峻华导演与《凌晨两点的灰姑娘》的裴熙英导演共同执导，华丽阵容加上颠覆性的现代王室罗曼史设定，未开播已引发热烈讨论。 IU究竟能否成功「从财阀到王室」，4月锁定MBC揭晓！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻