魔咒再現？金宣虎借《愛情怎麼翻譯？》翻身又陷避稅疑雲，發聲明仍難掩民眾怒氣：Fantagio是逃稅訓練班？

韓國稅務風暴再燒一線男星！繼車銀優後，同屬Fantagio經紀公司的人氣演員金宣虎，昨日（1日）被韓媒踢爆疑似為「避稅」目的設立家族法人公司，更涉用公司卡支付私人娛樂開銷。 消息一出，所屬公司Fantagio火速否認，卻對核心疑點避而不談，遭網友痛批：「根本空心聲明！」

根據早前韓媒報導，金宣虎被發現以首爾龍山區自宅地址登記設立一家「演出企劃公司」，並於2024年1月起任代表理事，公司監事與社內董事則由父母擔任。 爆料指出，該公司不僅支付金宣虎父母數百萬至數千萬韓元薪資，更涉嫌將公司卡用於家庭生活費與娛樂開銷，被質疑是無實際營業的「紙殼公司」。

對此，Fantagio緊急發表聲明，強調金宣虎目前以個人名義與公司簽訂專屬合約活動，所有法律與稅務程序皆誠實遵守，並無任何問題。 對於遭指控的家族公司，則解釋：「該法人是為過去進行戲劇製作與相關活動所設立，絕對不是以故意避稅或逃稅為目的而成立。」公司更稱，自金宣虎轉約至Fantagio後，該公司已約一年未實際營業，目前正依法律程序辦理廢止。



然而，這份聲明並未平息疑慮。 公司雖否認逃稅意圖，卻對「父母領取高額薪資」、「公司卡是否用於私人消費」等關鍵指控隻字未提，被韓網譏為「沒有餡料的解釋」。 網友毒舌狂噴：「這間公司本身教育方針就那樣吧？？ 藝人紅了就叫他們開一人公司？ 那種藝人都該被查！」、「又是Fantagio，擺明就是一人空殼公司，國稅廳該出手了吧！」、「這是Fantagio的家族傳統嗎？」、「沒問題幹嘛急著廢止公司？」、「所以父母薪水是演戲的演出費嗎？」、「Fantagio專出稅務問題藝人？」



更有網友感慨金宣虎星途多舛：「這人每次要起飛時，就像腳踩不到地一樣直直墜落... 如果這也是命運，那真是命運了吧」、「他是不是被什麼纏上了啊... 上次醜聞後好不容易靠電信廣告翻身，可惜啊...」、「紅了就腳沾不到地，這算命運嗎」。 也有人諷刺韓國演藝圈潛規則：「藝人開公司逃稅不是國家基本操作嗎？ 嘻嘻，全部該掀出來查乾淨！」

金宣虎2021年曾因私生活爭議暫停演藝活動，2023年以電影《貴公子》回歸後，近期更憑Netflix浪漫影集《愛情怎麼翻譯？ 》衝上全球排行榜冠軍，人氣成功反彈。 不料如今再捲入稅務爭議，恐讓他的演藝事業再度亮起紅燈。

