金宣虎卷入逃税争议！与秀智合作《魅惑》公开日程未定，韩网要求下车新剧《在议员的保佑之下》

日前（1日），韩媒报导指出，金宣虎在所属经纪公司 Fantagio 之外，另行营运一间个人法人公司，并质疑该公司为「空壳公司」，疑似透过家族法人进行节税，甚至涉及逃税可能，相关争议随即引发舆论关注。

对此，Fantagio 於今日（4日）发表正式立场，坦承过去在法人营运与税务理解上存在不足，并表示已补缴个人所得税、退还法人信用卡与相关款项，强调相关补救措施已完成。



随著金宣虎逃税疑惑的浮出水面，他即将播出或计划拍摄的作品也备受关注。包含TVING《Unfriend》、 Disney+《魅惑》和 tvN《在议员的保佑之下》。

其中，Disney+ 原创韩剧《魅惑》改编自作家红的同名人气网漫，背景设定於1935年的京城（今首尔），讲述画家尹以浩受托为神秘女子宋贞华绘制肖像，并在过程中逐步揭开她尘封半世纪、充满谜团的秘密。该剧也是秀智与金宣虎继《Start-Up》后再度合作，原本就备受剧迷期待。



《魅惑》先前已被列入今年 Disney+ 公开的作品阵容，部分剧照亦已释出。在此情况下，外界推测主演金宣虎卷入税务争议，恐对后续公开时程造成影响。对此，Disney+ 相关人士於3日回应表示：「虽然已公开今年的作品阵容，但尚未讨论具体上线日程，若有进一步消息，将另行公布。」



而《在议员的保佑之下》是改编自同名网路小说，讲述六届当选的国会议员具永真离世后化作鬼魂，回到十年前，遇见唯一能看见自己的九级公务员车在林，继而展开的故事。由於原作本身拥有大量忠实粉丝，金宣虎担任男主角的消息在争议爆发后，也迅速引发部分网友反弹。



韩网上出现不少批评声浪，包括「拍之前就换角吧」、「拜托用年轻演员」、「不是喜不喜欢的问题，和角色真的不搭」、「30多岁的男演员很多，为什么非他不可」、「不要给原作抹黑」、「真的有人保佑，竟然在开拍前就爆出来」、「当然要换了！《暴君的厨师》也乱套了，还不如起用新人呢」、「拜托换掉」等，相关讨论仍在持续延烧中。

