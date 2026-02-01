泪奔！「最后的头像变灰了」金振浩守著辉晟旧号码：像青春期的暗恋，猝然断线

以模仿已故歌手辉晟（辉星） 闻名、更在选秀节目《Hidden Singer 2》辉晟篇中夺冠的歌手金振浩，近日在个人频道透露了一件让他心碎的小事——辉晟生前的KakaoTalk帐号头像突然消失了，让他瞬间感到「像青春期少年失去暗恋对象联络方式」般的失落。

日前金振浩发文写道：「新年刚到，几乎同时，他的KakaoTalk头像不见了。 想必是其他某人接管了他的号码吧。 我就像失去心仪异性联络方式的青春期少年一样，瞬间心凉了下来。 彷佛喜欢的人最后的痕迹消失了。」

他公开的截图中，原本存为「辉晟哥」的联系人，头像已变回默认灰色图示。 金振浩推测，这意味著辉晟的手机号码已被他人使用。 他感伤地写道：「新主人会知道吗？ 曾有人盯著他那变得空白的头像，久久无法移开视线。」



更让人心酸的是他对「是否该删除号码」的纠结。 金振浩坦言：「我每天都在犹豫该怎么处理这个已换主人的号码。 这组现在毫无意义的11位数字，只要点开『更多』、按下『删除』就能轻易消失...... 但我一天重复了几十次点开又取消。 自己亲手删去喜欢的人最后的痕迹，那种感觉...... 对我这个会定期整理通讯录的人来说，只要稍微滑一下就能找到的『辉』字联络人，一直有你在，对我而言就是最后的安慰。 你那张带有『Music』标签的棕色头像，总让我产生『只要愿意，随时都能再联络』的错觉...... 或许我还需要这种错觉吧。」最后他更说：「要删掉它，看来还需要一点时间。 不如等我换手机时，让它偷偷消失吧，这样至少不会感觉是我的错。」



辉晟於去年3月10日在首尔广津区的家中离世，得年43岁。 金振浩在节目中因模仿他而踏上演艺之路，去年11月也曾亲自前往辉晟的墓地追悼。 此次因通讯软体上最后痕迹的消失，再次勾起他对故友的深切思念，贴文让无数网友感慨：「光是文字就让人眼眶泛泪」、「这种细微的失落感最痛」。

