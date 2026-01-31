高颜值男团TOMORROW X TOGETHER攻占大巨蛋！2.5万台粉齐声合唱，YEONJUN：「我们靠的就是气势〜」HUENINGKA献唱〈想见你〉掀高潮！

HYBE帅气五人TOMORROW X TOGETHER为迎接大巨蛋连续两场演出而提前2日来台，1月31日首见MOA（官方粉丝名）们的TXT更是难掩兴奋，从前两首歌曲五人就从两侧分别搭乘两台花车出场，立即引发全场粉丝们尖叫，他们更在花车上用中文向大家喊著「尖叫声〜」让全场一开场即沸腾，他们请全场MOA们站起来一起同乐。

TOMORROW X TOGETHER五人先是穿著全身黑色，搭配白色骑士外套帅气登场，在正式问候前SOOBIN先是称赞全场MOA们的能量真不是盖的！首先由TAEHYUN问候大家，他细数从2024年到今日，横跨了五个季节终於又再度来到台北，更说从第一首歌就令他相当感动，因为今日的场地比之前更大，而自己也会用尽全力让大家感到幸福，还用中文说出「约定！」

YEONJUN则是用中文喊著「想你们了！大家好吗？我是然竣！」更说自己每天都折著手指倒数来到台北大巨蛋与大家相见的一刻。BEOMGYU则是回想起2024年第一次来台举办专场演唱会的幸福时光，想念MOA们的合唱歌声，也用中文说出「期待」。HUENINGKAI也用中文说「大家新年快乐！」并承诺今日他要让所有MOA成为全台北最幸福的人！SOOBIN也再度感谢所有粉丝们让他们站上台北大巨蛋，不忘用中文喊出「加油！」更透露今日准备了惊喜舞台送给MOA。



五人换装后以全身黑色装扮跳出〈Danger〉展现力度十足的舞蹈实力，更在一段Dance Break之后接续演唱〈Upside down kiss〉。主视觉影片后，五人即换上另一种偏向乐团风格的服装，从主舞台上五处架设了楼梯的高位舞台登场，演唱〈Growing Pain〉〈Frost〉〈Good Buy Gone Bad〉之后，五人再度走回主舞台，坐在楼梯上为大家演唱〈Skipping Stones〉展现唱功。

接下来他们也准备了五人五色的SOLO舞台，TAEHYUN深情演唱〈Bird of Night〉，SOOBIN则是在〈Sunday Driver〉开唱前说了中文「下雨的夜晚，我来当你的伞」，HUENINGKA则以〈Dance With You〉展现精彩椅子舞以及舞蹈功力，YEONJUN则带来充满神秘氛围的〈Ghost Girl〉歌曲完毕后，他更穿上红色皮衣外套带来不同风格的舞台，最后更缓缓走到升降舞台，享受著全场的尖叫声。BEOMGYU又再让大家回到了浪漫氛围，演唱慢歌〈Take My Half〉让全场陷入恋爱感。



五人也纷纷询问MOA们对於各自的SOLO舞台是否喜爱？TAEHYUN也送上飞吻给MOA们，YEONJUN则说自己在演唱中就听见大家喊著「安可」让他心情超好，更对台粉竖起大拇指称赞，SOOBIN则是刻意在SOLO舞台加入雨天元素，但让舞台变滑险些跌倒，幸好顺利完成演出。

擅长抒情演出的BEOMGYU则被问到是否能挑战与YEONJUN一样的强烈SOLO歌曲？没想到BEOMGYU二话不说立刻跳了起来，更模仿YEONJUN刚刚享受著全场尖叫声的样子，令MOA们笑翻。HUENINGKA则透露自己正在学习中文，对一些中文抒情歌的歌词他相当喜爱，接著就带来一小段〈想见你想见你想见你〉令全场尖叫四起，应大家要求他还演唱了两次，再度让全场MOA们兴奋不已。接著五人还在舞台上清唱并与指挥MOA们一起合唱，TAEHYUN笑说听不清楚大家唱的歌词是否正确，只感受到大家的气势，YEONJUN接续著说「我们靠的就是气势〜」大赞MOA们唱得很棒，相当逗趣。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻