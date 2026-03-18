金世正泪别10年老东家！从练习生到一线演员，宣布离开Jellyfish娱乐，未来去向成焦点

人气歌手兼演员金世正，将离开已待了10年的经纪公司Jellyfish娱乐。

金世正於14日在日本举行的《2026 金世正 FAN CONCERT in JAPAN》上，亲自宣布与Jellyfish娱乐专属合约到期的消息。



她表示：「从我10代开始一路同行的Jellyfish，今天也到了该说最后道别的时候。这10年真的发生了很多事，但同时也非常幸福。我觉得正是因为有Jellyfish的陪伴，才有现在的我，真的很感谢。」并流下眼泪。

接著她说：「在10周年的这个时刻画下句点，至於我接下来会加入哪间公司，暂时还是秘密。不过多亏Jellyfish，这10年我们累积了很多美好的回忆。也希望大家能为辛苦付出的Jellyfish送上热烈的掌声。真的成长了很多，谢谢这10年来的陪伴。」向公司表达感谢之意。

金世正出身於Jellyfish练习生，2016年出演选秀节目《PRODUCE 101》，最终获得第2名，以限定女团I.O.I出道。团体解散后，以gugudan成员活动，同时兼顾演员身份，透过《驱魔面馆》《社内相亲》《月亮在江边流淌》等韩剧作品获得大众喜爱。

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