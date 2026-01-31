BoA（宝儿）离开 SM 娱乐后首度公开近况：旅行中悠闲享受生活「我过得很好」

歌手 BoA（宝儿）在30日通过自己的 IG 写道：「I'm doing good（我过得很好）。」

开的近况照中，BoA 彷佛正在某地旅行，不仅享受自然风景，也在餐厅内以充满感性的造型自拍。特别是黑色针织帽搭配多款不同风格的眼镜，展现出率性又帅气的魅力，吸引粉丝目光。



此前，BoA 结束与合作长达25年的所属公司SM娱乐的专属合约，引发外界关注。SM娱乐透过正式声明表示：「经过长时间的深入讨论，双方决定自12月31日起，结束与 BoA 长达 25 年的合作关系。」对此，BoA 也感性回应：「既然彼此都全心付出，便能毫无留恋地离开。感谢一起度过的时光，今后也会持续支持继续闪耀的SM娱乐，谢谢你们。」



BoA 在2000年以第一张专辑《ID; Peace B》出道后，来往於韩国和日本，被认爲是奠定K-POP韩流基石的代表性国际艺人。在迎来出道25周年之际，於去年8月发行第11张正规专辑《Crazyer》，持续展现音乐能量。目前 BoA 尚未公开是否加入新公司或成立个人公司，未来动向也备受关注。



