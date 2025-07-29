《Workdol》曝光并删除了在韩国非法代办店的画面，官方：「已交由辖区警方处理」

网路人气综艺《Workdol》因将商家的非法行为原封不动曝光而引发争议，随后删除相关画面。

YouTube 频道《Workman》的相关系列节目《Workdol》於 24 日上传了标题为「我是新人警察，要去加里峰洞吗!?」的影片，团体 Billlie 成员 Tsuki 挑战一日警察体验。



当天 Tsuki 身穿警察制服登场，并被分派到首尔九老区加里峰洞派出所工作，与现职警察一起巡逻当地各处。引发问题的画面出现在巡逻过程中的一家通信社代办店。

当警察与 Tsuki 及拍摄团队突然进入代办店时，店内的客人吓得急忙逃离，慌张的店长脸下方还被加上「把我的客人还来」的字幕。警方则表示：「学会可爱地打招呼后，下次就这样进来吧」，随后离开现场。



这家通信社代办店的招牌上出现「非法护照开卡」字样，意思是「非法护照发行」。因此引发了疑虑，怀疑该代办店是否以不正当手段办理护照、替非法滞留者开通手机，公然标示非法行为，同时也引发警方未察觉的争议。

《Workman》方针对此事件的最新回应是，已将相关店家的讯息交给辖区警局，并删除了该段画面。

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同时，影片中还有一段 Tsuki 巡视加里峰洞市场时，向一位商贩打招呼却遭对方敌意回应的画面。该商贩激动大喊：「你知道我是谁吗？你在这里待一天看看，警察都抓光了，中国人一个都没有，店面全都空了！」这一段画面也引发了讨论。



Tsuki 当场慌乱离开，警察则解释：「最近因为抓捕非法滞留者，这里的市场中国人很多，主要客群消失了，所以他们好像不太喜欢我们。」

▼影片定位在 05:53。



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