【韩网热门】Billlie TSUKI称「没做过兼职的人缺乏社会性」，直爽发言获网友一致认同！

女团Billlie成员TSUKI近日出演网综《Workdol》，出海体验渔夫工作，聊天时的一句感慨获得超多网友共鸣：「没做过兼职的人缺乏社会性（社交技能）。」

目前留言已超过1600条，几乎是一面倒地表达赞同！



▽相关对话从3分58秒开始：



韩国网友评论：

1. 说得太对了

2. 我第一次做兼职时，深刻意识到以前就是个社交边缘人... 哈哈哈

3. 我以前完全没社会性，做兼职后才慢慢养成的，如果直接去上班的话应该非常无解吧...

4. 第一次做兼职时真的完全不会看眼色

5. 真的很有共鸣，人们重视社会性不是没有原因的，走进社会与人们交往碰撞的经验真的很重要

6. 真的要做过兼职、当过新鲜人上过班，人才会稍微有个人样

7. TSUKI还年纪轻轻怎么会懂那么多kkkk我也是做兼职才学会说话要看场合

8. TSUKI出道前就做过兼职、当过杂志模特，看到同龄人也许会有很多感触吧

9. 只要做过一次兼职，都会遇到需要收拾烂摊子的状况，我觉得这是最大的差别

10. 谁刚开始不笨拙呢？ 在兼职这种不那么要求责任感的地方先试错，总比一开始就上职场好多了

12. 在20出头的年纪犯错还能被容忍，这时真的要多去碰撞。 正式上班、年纪大了之后，根本没人会教你，你可能会变成职场毒瘤，却只有自己不知道...

13. 我觉得不是「没做兼职就没社会性」，而是「本来社会性不足的人，去兼职会有帮助」

14. 如果原本就很会看眼色、在其他地方也学到很多经验，这种人不做兼职也没差。 但如果原本就缺乏社会性，那真的应该去做一些

15. 如果完全没社会经验就直接就职，很容易受大伤然后落荒而逃。 确实该提前经历一下

16. 看了影片，觉得TSUKI说的都很对，而且工作超认真

17. 那么多留言居然几乎全都是表达共鸣kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3822005737

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