3月16日即将公开《权欲之巅Climax》朱智勋、河智苑、车珠英向最高权力欲望迈进之路

Disney+新电视剧集《权欲之巅Climax》即将於3月16日首度公开，在这之前也先公开了2种不同的海报主视觉版本。从海报中展现出这些人物们为了追求最高权力而展现出欲望，引发观众的期待感。

《权欲之巅Climax》剧情描述为了得到大韩民国最顶尖的位置所拥有的权力，检察官方泰燮以及他周围的人物展开了炽热的生存战对决。由朱智勋、河智苑、NaNa、吴正世、车珠英等这些演技以备受肯定的资深演员们同台飙戏，让本剧从公开前就受到各方瞩目。

近期公开的主视觉海报中，五位主角们都各自望向不同的方向，强烈眼神展现出各自的欲望，代表著检察官方泰燮（朱智勋饰）的一句话是「反正是已经展开的战争，拥有钥匙的人是我」，展现出他想要掌握权力的中心的强烈野心，而顶级演员秋尚雅（河智苑饰）则是以「与其凋谢，不如粉碎还比较好」这句话来表现出这个人物想守住自己顶尖的位置所透露出的不安。



黄正媛（NaNa饰）的一句话是「在肮脏的世界里肮脏地活著，有何不妥？」有种放弃了自我而同流合污的意味，权钟旭（吴正世饰）也有句代表名言「我想在你们的新闻火上加油」有种在一旁看好戏，惟恐天下不乱的感觉。最后李亮美（车珠英饰）则是这句话「我超讨厌被别人摆布」感觉点燃了权力的火种，除了展现自己的欲望可能还带有复仇之心，五人看来似乎正要展开一场争夺之战。

另一张海报中强调著方泰燮的中心位置，非常有存在感，凝视著高处的样子，象徵著他拥有坚定的意志来跨越权力的门槛，围绕在他身边的人物，错综复杂的视线也代表著他们之间复杂的人物关系与欲望交织，预告中的名言则是「就像坠落一样 坠落到更高处，就像渴望一样 走向顶峰」，暗示了权力与坠落交织，这些人物会做出什么样的选择，令人期待。3月16日起每周一与周二在Disney＋公开。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻