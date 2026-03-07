《订阅男友》掀「后宫争霸」！徐康俊「初恋眼神杀」疯卷韩网，李宰煜、李洙赫 6 大男神任选，网热议：最想订阅「他」！

由Jisoo、徐仁国领衔主演的Netflix新剧《订阅男友》昨日终於全集上线！这部剧最让粉丝疯狂的，莫过於请来 徐康俊、李洙赫、李宰旭、邕圣佑 等多位顶级男星客串演出「虚拟男友」。 韩网剧迷们看完后集体陷入「幸福的烦恼」，立即开帖讨论：如果现实中真有这项服务，到底该订阅哪一位？

《订阅男友》讲述网漫PD徐美莱（Jisoo 饰）因现实生活精疲力竭，决定订阅「虚拟男友」服务，与风格各异的虚拟对象们体验约会恋爱，逐渐唤醒沉睡已久的恋爱细胞。



!!! 以下内容涉及轻微剧雷，请斟酌阅读!!



NO.1 压倒性神颜：徐康俊「剑道社前辈」帅到想订阅一辈子！

目前韩网人气最火爆、呈现「压倒性优势」的绝对是 徐康俊！他在剧中饰演女主的大学前辈「徐恩浩」，身为剑道社男神，一双电眼简直是「核弹级」杀伤力。



网友开玩笑跪求以徐康俊为蓝本开发相关服务，最好3年内就能面世：「对著这眼神怎么能冷静？」、「看到这张脸就忍不住打开钱包」、「愿意为他订阅一辈子」。 甚至有激进粉丝示爱：「无论是初恋、财阀、特工还是最终丈夫，我希望全部都是徐康俊！」



NO.2 深情又霸气：李宰煜「医生前辈」嗓音根本是诈骗！

排名第二的 李宰煜（李宰旭） 则走强硬霸气路线。 身为外科医生，他在工作时严厉果断，私下却对女主藏著深沉暗恋。 低沉的嗓音与炽烈的气场，让无数「声控」观众直接沦陷，狂喊：「想直接升级订阅他的 Premium 高级服务！」



NO.3 叛逆艺术家：徐仁国红发造型太犯规！

主角 徐仁国 不仅饰演Jisoo公司同事，也饰演专为 Jisoo 量身定制的第 901 位男友「具永日」，以一头狂野红发与不羁的艺术气质，在异国街头瞬间堕入爱河，浪漫程度破表。



NO.4 国民前男友：金圣喆勾起「前任回忆」

金圣喆 饰演Jisoo的「现实前男友」，人气竟与具永日不相上下。 他以扎实演技演活了恋爱中的琐碎日常，让不少观众看完后忍不住想起自己的前任，泪崩直呼：「完全是我梦想中的恋爱日常」、「这演技太有真实感了！」



遗珠之憾：特工邕圣佑帅出新高度，李洙赫霸总台词太肉麻？

邕圣佑饰演国情院特工，帅气打戏与温柔态度的反差感极强，可惜浪漫戏份太少，让粉丝大喊「看不过瘾」。



李洙赫饰演首位登场的霸总「崔时宇」，虽然脸蛋与身材都是顶级配置，但编剧给的台词实在太油腻肉麻，意外导致人气排名垫底，被笑称：「只有李洙赫这张脸才能撑住这种台词」、「想和这种类型产生致命的纠缠」。



不少剧迷笑称，平时追剧都会同时订阅好几个 OTT 平台，如果现实真的推出「订阅男友」，大家肯定也会选择「All-in」。 毕竟虚拟男友们都是「脚踏万只船」，我们身为用户，多订阅几个也是很合理的吧？ XD



