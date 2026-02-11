朴正民出演的舞台剧《少年Pi的奇幻旅程》开演5分钟前竟临时取消演出！即使退费110％仍难以平息观众怒火

演员朴正民除了电影新作《人工情报》正在热映中，他除了勤跑节目宣传外，更参与了舞台剧《少年Pi的奇幻旅程》演出。不过昨日却传出他所主演的场次在演出前才临时宣布取消，主办方虽已正式道歉并释出诚意退费弥补，但仍让到场等待许久的观众们无法接受。

《少年Pi的奇幻旅程》制作团队在2月10日透过官方频道表达，当日晚间7点30分预定要进行的演出，因为在演出前有一部分照明设备突然出现技术性的问题，虽努力试图修复，但团队判断若要进行正常演出仍有困难，因此不得已取消了该场次的演出。团队也详细说明，出现了最终检查也无法得知原因的问题，照明设备无法正常运作，因安全考量决定取消演出。对於花上宝贵时间来到剧场的观众们造成不便，真心致上歉意。也说明将依照预售方式一一联系退款事宜，承诺往后将更留意检查剧场设备。



《少年Pi的奇幻旅程》在当日开演5分钟之前突然宣布取消演出，让观众们相当错愕。虽然承诺以大家购票金额的110％进行退款，并依序进行个别短讯通知，不过似乎难以平息观众们的怒火。许多观众们透过SNS反映「开演前5分钟才宣布取消，这像话吗？大家抢票多困难才买到的，连清楚的广播告知都没有，完全感受不到负责任态度」「对於在公演场地门前等待的观众们，开演前5分钟用大家听不到的广播宣布取消，这样对吗？一点礼貌都感觉不到。」「即使是技术上的缺失，至少也该让演员们出场问候大家吧？」等等。



《少年Pi的奇幻旅程》改编自小说《Pi的故事》，剧情描述被巨大风暴席卷的小船，被困在太平洋中央，只剩下一只孟加拉虎与少年Pi共度227天的冒险故事。由演员朴正民担任主角演出。

