[推荐]谁的眼神比她们更杀！《末路双娇》看韩韶禧＋全钟瑞一无所有放手一搏！

即将於明日上映的《末路双娇》由韩韶禧与全钟瑞共同担纲主演，两位女主角不约而同都有著超杀的眼神，从片头一开始两人慢动作的走在长廊上，就展现出她们胜利后的气势。

《末路双娇》剧情描述一位女子美善（韩韶禧饰）白天经营花店，晚间靠著天生美貌变身酒吧陪酒女王，不出场但荷包赚饱饱，和美善情同姊妹的道敬（全钟瑞饰）则较为男性化，负责开车接送美善以及运送一些见不得光的药品。两人为了脱离这样的地下生活而努力储蓄，但没想到才刚买房产就遭到诈骗，积蓄一夕归零，让两人对老板（金圣喆饰）的财产动了邪念，进行一场要命的争夺追击战。



剧情整体相当明确，也没有过多的人物出现，不过有个关键点却让剧情走向整体改观。原本受到诈骗而生活落入谷底的两人，不经意听见了老板埋藏财产的地点，也得知了老板赌盘的秘密，甚至得知老板就是让她们受到诈骗的幕后推手，甚至受害者还有更多同行姊妹们。事件於是从解决自己的债务与生活问题，升格成为所有受害者报仇的一个行动。



本片没有复杂的人物关系，也没有勾心斗角的心理战或是圈套，剧情的陈述相当直观易懂，两位主角的情感表现也如同角色设定一样直白。片中以韩韶禧的情感表现较为多元，她过著白天晚上不一样的双面生活，梦想脱离酒店的控制，接著发现自己被诈骗决定先发制人，计画也许算是成功，却面临失去母亲的痛苦，最终她以手上的筹码逼老板认输，复仇成功。



而全钟瑞天生眼神就带有放荡不羁的魅力，演出这角色「道敬」正是不受约束我行我素的人，真的再适合不过了，而片中她因表现强硬，总是压抑著情感，只在没人看见的地方偷偷落泪，她也是两人之中遇到事情冲第一的那个，狠劲十足，相当贴近角色的设定，应该没有其他人比她更适合。



《末路双娇》为了生存下去只好铤而走险的韩韶禧以及全钟瑞，到头来竟成了实现群体正义的女超人。《末路双娇》1月30日即将於全台正式上映，大家可以到戏院体会两位女主角的不凡气场。

