「消极服役」宋旻浩3月24日亮相法庭，「重新当兵」这条路行不通

韩国人气男团WINNER成员宋旻浩近年以社会服务要员身份服役，没想到却被爆出「上班不认真」！检方调查后确认他多次无故缺勤、擅自离开岗位，甚至连管理人员也涉嫌包庇，两人已在去年底被依违反《兵役法》起诉，并确定於今年3月24日在首尔西部地方法院首次开庭。

根据韩媒「Star New」独家报导，宋旻浩2023年3月起在首尔麻浦区的公共设施担任社会服务要员，却被发现经常无正当理由旷职、早退或工作态度敷衍，连负责监督他的管理人员A某也被指控知情却放水。 更引人注意的是，A某调职仅一个月后，宋旻浩也跟著调到同一单位，引发外界联想。

检方透过手机鉴识、GPS纪录等客观证据进一步调查，还揪出他更多未经准假的缺勤纪录，因此决定追加起诉。 宋旻浩虽一度辩称自己「依规定工作」，但在警方三度约谈后，已大致承认擅离职守的事实。 由於他的行为涉及逃避兵役义务，兵务厅也表示，若查证属实，将撤销他的退役资格，要求他补服未尽的役期。



宋旻浩过去曾因恐慌症、躁郁症等健康问题被判定为「补充役」，如今却因服役态度惹议，让粉丝大感意外。 律师则分析，若罪名成立，他可能面临最高3年徒刑，但「重新以陆军现役入伍」在现行法规下并不可行。 此案也促使兵务厅加强管理，未来将推动电子化打卡系统，防止类似事件再发生。

目前全案进入司法程序，宋旻浩的演艺活动是否受影响，也成为大众关注焦点。

