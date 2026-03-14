Levi’s® 宣布与全球巨星 ROSÉ 强势联手 展开为期多年的全球合作伙伴关系

美国牛仔领导品牌Levi’s® 今日正式宣布，与横扫全球流行榜的创作歌手兼时尚 Icon——ROSÉ，展开长期全球合作企划！

作为深受爱戴的歌手、创作人及乐手，ROSÉ 身上那种敢於表达真我的特质，正正与 Levi’s® 的品牌 DNA 不谋而合。无论是作为韩流天团 BLACKPINK 的成员，还是以 Solo 歌手身份活动，ROSÉ 都凭藉其极具辨识度的个人风格与艺术视野圈粉无数。这次合作不仅将进一步推动 Levi’s® 全球女装业务版图的拓展，更同时彰显 ROSÉ 别树一帜的创意与跨越文化的强大影响力。

这次合作象徵著两大「原创」势力的结合：一边是拥有超过 150 多年历史、为无数原创者塑造经典造型的 Lifestyle 品牌 Levi’s® ；另一边则是以独特音乐艺术才华与摇滚叛逆气质，重新定义全球巨星的 ROSÉ。

其实早前在 Super Bowl (超级碗) 期间首播的全球企划「Behind Every Original」影片中，大家已经见过 ROSÉ 的身影。作为企划的一部分，品牌今日正式释出 ROSÉ 的专属影片《Backstory》，带领大家深入了解她的创作理念与灵感来源。

在今年年初 BLACKPINK 东京巨蛋演唱会上，ROSÉ 已经率先穿上多套由 Levi’s® 为她度身订造的 造型登场，这些作品融合了手工改造、顶级材质与创新加工技术，完美展现了音乐、文化与自我表达的交汇。由 3 月 10 日起，ROSÉ 的客制 Levi’s® 造型将於 Levi’s® 日本东京原宿旗舰店展出，让粉丝可以近距离「朝圣」，欣赏她东京舞台服装背后的精湛工艺。

双方的合作陆续有来！今年稍后时间将会推出独家联乘系列，将 ROSÉ 的创意视野融入风格鲜明的Levi’s® 单品中。届时全球粉丝将可入手这些充满 ROSÉ 个人风格、同时兼具 Levi’s® 开创精神的 联乘单品，塑造属於自己的风格态度。

【亚太区独家福利-香港】

亚太地区将推出限定活动，为庆祝 ROSÉ 正式成为 Levi’s® 全球品牌代言人，由即日起，Levi’s® Red Tab 香港会员亲临指定 Levi’s® 门店，即有机会获得「Behind Every Original」企划中 ROSÉ 的限量版小卡！是次活动共推出四款极具收藏价值的小卡（包括三款常规款及一款隐藏款）。全新登记会员、现有会员凭帐户内兑换券，或以 500 会员积分，均可随机换领小卡一张。数量有限，送完即止。详情请浏览 Instagram @levis_hongkong。

【香港粉丝专属福利】

即日起至3月20日期间，只要捕捉到ROSÉ的Levi’s® 大型户外广告并分享在个人IG Story，Tag上 @levis_hongkong，每个星期最具追星潜能的两个 story 将可以获得 $1,500 Levi’s® Gift Card 一张。详情请浏览 Levi’s® Instagram @levis_hongkong 。

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