PENTAGON要回来了！出道10周年将登上《HMA 2025》，韩国成员7人到齐

2026年1月30日   星期五19:40  

（封面图源：IG@hanteo_hmas、X@CUBE_PTG）

男团PENTAGON 2023年七周年时逢合约到期，部分成员不与CUBE娱乐续约，加上有成员入伍中，团体虽没解散但也没了活动。今年将迎来10周年，好消息将登上《Hanteo Music Awards 2025》。

韩媒《SPOTVNEWS》28日率先报导，PENTAGON将登上2月15日举行的《Hanteo Music Awards 2025》（下称HMA 2025），以「出道10周年代表艺人」献上特别舞台，还是「完整体」。
PENTAGON（图源：X@CUBE_PTG）

《HMA 2025》很快地证实了此消息，官方社群网站发出宣传照，只可惜不算「完整体」，仅七位韩国籍成员珍虎、Hui、洪硕、信源、Yeo One、Kino与禹奭，合约结束约前几年已暂停活动的中国成员闫桉不算在内的话，还少了日本籍成员Yuto，些许令人遗憾。PENTAGON 2023年面临分道扬镳，当时Kino可是带头喊「PENTAGON NAVER DIES ♥」，标记了除了闫桉之外所有成员，包括Yuto，不过PENTAGON成员们后续团聚也都没有Yuto，Yuto目前专注在日本发展。
（图源：IG@hanteo_hmas）（图源：Kino IG@831x10截图）

虽然少了闫桉、少了Yuto，不能说是「完整体」，但光是PENTAGON将重回舞台，已让海内外所有粉丝UNIVERSE激动不已。Kino都亲自在《HMA 2025》贴文下方留言「这为真」三字（「这为什么是真的」流行语缩写），表达自己也倍感珍贵。
（图源：Kino IG@831x10截图）

其实去年队长Hui和珍虎做客赵贤雅的YouTube节目《赵贤雅的周四夜》时，两人便透露成员们想法一致，希望在当年就能展现些成果，Hui坚定地表示：「就算今年可能不行，也会尽快和大家见面。」虽然UNIVERSE去年没等到，但今年等到了！

《HMA》今年逢33周年，除了PENTAGON在内的出道10周年代表性艺人，还有20周年、30周年艺人，ATEEZ、LUCY、Super Junior圭贤、李灿元等艺人亦在表演阵容之中。

