PENTAGON要回来了！出道10周年将登上《HMA 2025》，韩国成员7人到齐

男团PENTAGON 2023年七周年时逢合约到期，部分成员不与CUBE娱乐续约，加上有成员入伍中，团体虽没解散但也没了活动。今年将迎来10周年，好消息将登上《Hanteo Music Awards 2025》。

韩媒《SPOTVNEWS》28日率先报导，PENTAGON将登上2月15日举行的《Hanteo Music Awards 2025》（下称HMA 2025），以「出道10周年代表艺人」献上特别舞台，还是「完整体」。



《HMA 2025》很快地证实了此消息，官方社群网站发出宣传照，只可惜不算「完整体」，仅七位韩国籍成员珍虎、Hui、洪硕、信源、Yeo One、Kino与禹奭，合约结束约前几年已暂停活动的中国成员闫桉不算在内的话，还少了日本籍成员Yuto，些许令人遗憾。PENTAGON 2023年面临分道扬镳，当时Kino可是带头喊「PENTAGON NAVER DIES ♥」，标记了除了闫桉之外所有成员，包括Yuto，不过PENTAGON成员们后续团聚也都没有Yuto，Yuto目前专注在日本发展。



[] 231206 @ early! CHRISTMAS PARTY with PENTAGON



이번 겨울이 더 반가운 이유는?

선물처럼 찾아온 유니버스만의 산타들 덕분이죠

유니버스와 함께해서 어느 때보다 소중했던 시간이었어요

미리 Merry Christmas! #펜타곤 #PENTAGON pic.twitter.com/Rxoz4cCPpL — PENTAGON·펜타곤 (@CUBE_PTG) December 6, 2023

*先前报导回顾：

‎〈

PENTAGON喊「Never Dies」不解散更庆祝7周年！洪硕贴乌龙报导幽默「送走」Yeo One〉‎

‎〈「PENTAGON NAVER DIES ♥」，PENTAGON庆祝7周年更发行新曲和UNIVERSE〈约定〉〉‎

虽然少了闫桉、少了Yuto，不能说是「完整体」，但光是PENTAGON将重回舞台，已让海内外所有粉丝UNIVERSE激动不已。Kino都亲自在《HMA 2025》贴文下方留言「这为真」三字（「这为什么是真的」流行语缩写），表达自己也倍感珍贵。



其实去年队长Hui和珍虎做客赵贤雅的YouTube节目《赵贤雅的周四夜》时，两人便透露成员们想法一致，希望在当年就能展现些成果，Hui坚定地表示：「就算今年可能不行，也会尽快和大家见面。」虽然UNIVERSE去年没等到，但今年等到了！



《HMA》今年逢33周年，除了PENTAGON在内的出道10周年代表性艺人，还有20周年、30周年艺人，ATEEZ、LUCY、Super Junior圭贤、李灿元等艺人亦在表演阵容之中。

