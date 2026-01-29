【影片】金泰梨首接实境秀《放学后戏剧班》！首个预告曝光：是什么让女神抱头暴走

演技实力派演员金泰梨首次挑战实境秀节目，就要当老师？

tvN全新综艺《放学后戏剧班》即将在2月22日首播，节目第一波预告日前公开，只见初为「泰利老师」的金泰梨，在课后戏剧班遭遇教学难关，她抱头苦恼的模样，瞬间引发观众好奇！

《放学后戏剧班》是一档全新实境节目，内容围绕在乡村国小开设的、全世界独一无二的「放学后戏剧课」。 这也是金泰梨首度固定出演综艺节目，挑战当起戏剧班老师，让粉丝们都相当期待。



在预告片中，金泰梨一开始精神抖擞地和学生们自我介绍：「从今天起，我就是放学后要教大家演戏的泰利老师了！」语气中充满初次当老师的兴奋。 没想到画风一转，马上就看到她双手抱头、陷入苦恼的崩溃模样。 更让人捏把冷汗的是，国小生的一句「老师，太难了啦！」似乎让金泰梨瞬间「压力山大」，教学现场充满未知挑战。



预告短短几秒，就成功勾起观众好奇心：这位演技备受肯定的演员，第一次当老师、第一次主持实境秀，究竟能不能顺利带领这群天真可爱的孩子们完成戏剧课呢？ 全新的「泰利老师」将会带来怎样感动又趣味的内容，所有答案都将在2月22日晚间7点40分（KST）的tvN《放学后戏剧班》首播中揭晓，香港的观众可以到Viu收看。

