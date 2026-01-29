Stray Kids 热门曲〈神Menu〉Spotify 破 5 亿！K-POP 四代男团的首创纪录

人气男团 Stray Kids 的〈神Menu〉（神메뉴）成为 K-POP 第四代男团歌曲中，首度在 Spotify 达成 5 亿次串流的作品。

Stray Kids 正规一辑主打歌〈神Menu〉，在全球音源串流平台 Spotify 累积播放次数正式突破 5 亿次。成为 K-POP 第四代男团中，首张单一专辑 Spotify 串流突破 15 亿次的团体后，Stray Kids 再度追加一项「首度」纪录，恭喜～～～。

▼〈神Menu〉MV在youtube上也累积了5.5亿的观看次数：



〈神Menu〉由团内制作小分队 3RACHA（方灿、彰彬、HAN） 亲自参与作词、作曲，展现「Stray Kids 本身就是一个音乐类型」的强烈风格。中毒性极高、让人一听难忘的旋律，搭配独具特色的歌词与实验性十足的舞台表现，成功席卷全球人气。





Stray Kids 在 2026 年新年伊始便再次证明「K-POP 冠军」的地位，未来活动版图也将持续扩大。22 日（以下皆为当地时间），他们出席於巴黎拉德芳斯体育馆举行的法国慈善晚会「Le Gala des Pièces Jaunes」，与 GD、克里斯蒂娜・阿奎莱拉、A$AP Rocky ... 等世界级艺人同台亮相，展现「全球顶级艺人」的存在感。



气势持续攀升的 Stray Kids，将於 6 月 6 日登上美国纽约「The Governors Ball音乐节」、9 月 11 日担任巴西「Rock in Rio」主舞台压轴演出（Headliner），与全球观众近距离互动。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻