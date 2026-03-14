《换乘恋爱4》郭敏京亲揭与赵有植「没有复合」！Q&A吐露播出期间压力爆表，曾因恶评失眠

近日，郭敏京在自己的 YouTube 频道上发布影片〈一直不敢看《换乘恋爱》的原因…终於 Q&A〉，以问答形式回应粉丝提问。

她表示：「大家在留言中留下了很多好奇的问题，我整理了一些最常被问到的，今天来回答大家。」



其中最受关注的问题就是她是否与赵有植复合。对此，郭敏京明确回应：「大家最关心的复合问题，我们并没有复合。」她接著说：「节目呈现的并非全部，拍摄结束后，我们也透过对话解开了过去的误会，现在我们都真心希望彼此能过得好。」



郭敏京也谈到《换乘恋爱4》播出期间出现的大量恶意留言带来的压力。她坦言：「当然有人喜欢我，但也有很多人不喜欢我，说实话，有些恶评真的有点吓人。」她回忆道：「有时候会一直反思『我是不是做错了什么』，也会想『为什么当时会那样行事』，甚至因此失眠。」同时她补充：「幸好有朋友和其他出演者给了我很多安慰，才能撑下来。」

此外，她也坦承自己对节目播出时间感到相当有压力：「每周三下午6点真的很紧张，甚至手会发抖，所以那天我几乎不会安排任何行程。」她表示：「因为我其实是个很敏感的人，不想让大家看到我脆弱的一面，所以节目播出那天通常都只待在家里。」



看到郭敏京如今能坦然分享这段经历，粉丝们也纷纷留言为她打气：「想抱一下敏京，这段时间辛苦了」、「智妍也是、敏京也是，都觉得星期三的到来很可怕，这句话让我很心疼」、「希望敏京之后只有幸福」、「以后一定会有更多好事发生，我会一直为你加油」、「没有和有植复合反而更好」、「敏京年纪轻轻真的辛苦了，现在只看漂亮的留言吧」等。

而郭敏京与前男友赵有植曾一同出演人气恋综《换乘恋爱4》。两人曾维持约七年的恋情（2017年7月～2025年1月），在最终选择时，郭敏京选择与赵有植复合，但赵有植最终选择了另一位出演者朴贤智，两人的关系也就此画下句点。



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