厕所里的午餐与漂白的头发：Red Velvet Wendy 公开留学黑暗期，粉丝心疼哭了

从女团Red Velvet主唱到单飞发展的Wendy，舞台上总是绽放著灿烂笑容、以疗愈歌声抚慰人心的她，没想到背后竟藏著一段让人心碎的留学血泪史。 近日Wendy登上由韩高恩主持的YouTube频道，首度公开揭露小五时独自远赴加拿大求学，却因语言不通与种族歧视，经历了一段长达数年的黑暗时光。

「第一天就想打包回韩国！」 一句英文都不会全因「这句话」

Wendy透露当年只是国小五年级的她，因为看到从加拿大回来的姐姐整个人「变超开朗」，便天真地向爸妈吵著「我也要去！」没想到这个单纯的愿望，竟是一连串噩梦的开端。抵达加拿大小镇布罗克维尔后，Wendy面临的第一个打击就是语言障碍。 她回忆：「我住在外国人的寄宿家庭，人家跟我说话，我一个字都听不懂。」那种孤立无援的感觉，让她当天晚上就崩溃喊出：「我想回韩国！」



转学到多伦多更惨！被同学排挤「只准在厕所吃饭」

如果说语言的困境还能靠时间克服，那接下来的经历就是真正的霸凌。 Wendy后来转学到多伦多的一间天主教学校，本以为是新的开始，没想到却迎来更深的绝望。「那边的学生超级高傲」，Wendy语气平静地描述那段创伤，「从那时候开始，我遭遇了种族歧视。 没有人愿意跟我一起吃饭，我只能躲在厕所里自己解决午餐，也没有人愿意接纳我。」

她回忆起当时卑微地询问同学：「我可以跟你们一起玩吗？ 可以一起踢足球吗？」换来的却是冷冰冰的回应：「不行，因为你是韩国人。」这段话让年幼的Wendy彻底心碎，「我每天都躲在衣柜里哭，那时候就知道，接下来的生活会非常非常难熬。」

自暴自弃暴肥10kg 从「乖乖牌」变「骷髅头怪妹」

为了融入同侪，Wendy开始放弃学业，把重心全放在交朋友上。 她苦笑说：「我当时就是跟著最会玩的同学混，造型也变得超诡异。 国一的时候把头发前半段全漂白，还打骷髅头领带、穿整套西装，现在想起来超荒唐！」更惨的是在巨大的压力下，她选择靠吃来发泄情绪，短短一年内体重暴增超过10kg，整个人陷入前所未有的迷惘与自我放弃。



这段尘封已久的悲惨过去曝光后，立刻引爆粉丝与网友的心疼，纷纷涌入留言打气：「小时候在异地一定受了很多苦，辛苦了」、「Wendy真的是很坚强的人」、「谢谢你熬过来了，现在才能在舞台上发光！」

去年4月，Wendy告别陪伴她11年的SM娱乐，转投新生态经纪公司ASND娱乐，专注於个人活动。 如今她笑著说出这段过去，展现出的强大与坦然，更让人看见她内心深处的勇敢与韧性。

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