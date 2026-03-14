《神与律师事务所》首播收视夺冠！柳演锡、李絮强强联手，继《模范计程车》有望再创 SBS 金土剧「汽水系」神话

SBS 全新金土剧《神与律师事务所》於 13 日正式揭开神秘面纱，首播便以亮眼的成绩宣告顺利起跑！该剧凭藉法庭题材结合奇幻设定的独特世界观，成功掳获观众视线，更让外界期待它能接棒最高收视曾达 21% 的《模范计程车》，成为下一部 SBS 经典代表作。

亮眼数据开红盘：夺下同时段冠军

根据最新数据显示，《神与律师事务所》首集全国收视率达 6.3%，每分钟最高收视冲至 6.6%，一举夺下同时段冠军宝座。 此外，在 2049 目标收视率也展现强劲势头，平均 2.0%、最高 2.5% 的成绩同样位居同时段第一，成功吸引了年轻族群的目光。



柳演锡演技大爆发：从温暖人性到喜剧魅力

饰演主角「申二朗」的 柳演锡 再次展现宽广的演技光谱，成为全剧稳定的重心。 从拥有温暖心肠的人性美，到看见鬼魂时惊慌失措的喜剧魅力，再到面对冤死真相时展现出的坚定信念，他以多变的面貌完成了角色的立体感。

而饰演冷血菁英律师「韩娜贤」的 李絮，强大气场同样吸睛。 过去曾在《模范计程车》留下深刻印象的她，这次化身为了胜诉不择手段的狠角色，与柳演锡针锋相对，为戏剧注入了满满的紧张感，两人火花十足的对手戏也引发网友热烈讨论。



爆笑名场面诞生：被鬼附身的律师 XD

首集剧情节奏明快，讲述在大型法律事务所求职屡次碰壁的律师申二朗为创业租下曾是巫堂（萨满）之家的办公室，因点燃神秘香而开始能看到亡者，并倾听那些冤死者的故事。



在首起医疗疏失案中，申二朗为亡者「李康枫」（许城泰 饰）的家属辩护，却遭对手韩娜贤恶意指控，不仅翻出李康枫曾为黑道成员的过去，甚至提出他涉嫌虐待女儿的虚假指控。



此举令在旁观察的李康枫魂魄怒不可遏，竟直接附身在申二朗身上！原本斯文的申二朗瞬间脸颊通红、操著粗鲁方言飙骂并向前冲撞，最后却狼狈摔倒被泼了一身水，清醒后大字型躺在法庭中央哀号：「我真的好讨厌当看得见鬼的律师！」这幕反转逗趣的结局让观众笑翻 XD，也更加期待他将如何赢得这场诉讼。



成功接棒「汽水系」法庭剧

《神与律师事务所》以法庭剧的痛快感加上新颖的奇幻设定，首播便成功抓住大众眼球。 不少韩剧迷纷纷留言表示：「柳演锡演喜剧太有感了」、「剧情好新鲜，完全没冷场」。 该剧是否能继《千元律师》、《来自地狱的法官》后，正式接棒成为 SBS 标志性的「汽水系」大快人心之作，正受到业界与观众的高度瞩目。

《神与律师事务所》今晚即将更新第二集，香港、新加坡、马来西亚等地观众可透过 Viu 於晚间10点22分同步追看！



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