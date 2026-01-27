全世界都在抢 BTS！墨西哥总统不惜动用外交管道，亲致信李在明请求「演唱会加场」
全世界都在抢 BTS！墨西哥总统不惜动用外交管道，亲致信李在明请求「演唱会加场」

KPOP   2026年1月27日   星期二11:42   Sani  

墨西哥总统亲自为防弹少年团（BTS）出面，已向大韩民国总统递交书信，请求追加举办演唱会。

墨西哥总统克劳迪娅・辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）於 27 日的例行记者会上表示：「已向李在明总统致信，提出了增加 BTS 世界巡回演唱会『ARIRANG』当地演出场次的行政外交请求」。

辛鲍姆总统解释，BTS 是世界级的团体，特别是在墨西哥青年族群中拥有爆炸性的人气。 当地想要购票的人数超过100 万名，但目前准备的座位仅约 15 万席。
辛鲍姆总统表示：「如果加场演出有困难，希望能透过在场馆外部设置大型萤幕，让更多国民共同享受演出。 我们必须找到方法，让更多年轻人能接触到这个在全世界、尤其是在墨西哥拥有超高人气的团体。」

辛鲍姆总统先前也曾向当地演出承办商「OCESA」询问增加行程的可能性，但得到的回覆是「全世界都在抢 BTS，因此无法加场」。 即便如此，她仍不放弃，进而启动了外交管道。

BTS 原定於 5 月 7 日、9 日至 10 日在墨西哥城 GNP Seguros 体育场举行世界巡回演唱会「ARIRANG」。 该体育场可容纳约 5 万至 6 万名观众，先前包括 BLACKPINK、TWICE，以及平克・佛洛伊德（Pink Floyd）、保罗・麦卡尼（Paul McCartney）、泰勒丝（Taylor Swift）、金属制品（Metallica）等国际巨星都曾在此与粉丝见面。

辛鲍姆总统早在本月 19 日就曾形容 BTS 的墨西哥演唱会具有「历史性」意义，并要求当局严格监管，以确保门票销售过程的公正性与透明度。 BTS 墨西哥演唱会门票於 24 日上午 9 点开卖，3 场演出的座位在短短 37 分钟内便被抢购一空。 门票代售公司Ticketmaster指出，这是近期墨西哥演出史上，门票购买竞争最激烈的案例之一。
另一方面，防弹少年团（BTS）将於 3 月 20 日下午 1 点发行第五张正规专辑《ARIRANG》。

