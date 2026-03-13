柳演锡新剧《神与律师事务所》今日开张！变身「通灵律师」三大「灵性」看点公开：法庭版《天机试炼场》？

如果你还沉浸在《天机试炼场》的玄学魅力中，那么今晚首播的 SBS 全新金土剧 《神与律师事务所》绝对不能错过！这部剧讲述能痛快化解亡者之「恨」的通灵律师「申二朗」（柳演锡 饰），与视胜诉为一切的冷血菁英律师「韩娜贤」（李絮 饰），两人展开一场既奇妙又温暖的「解冤冒险」。

在事务所正式开张前，我们先来看看这部作品的三大「灵性」看点：

1. SBS法庭爽剧再进化：通灵律师登场！

继《千元律师》、《来自地狱的法官》后，SBS 再次推出「汽水爽剧」最新力作！这一次更进一步，在法庭这个最现实的空间中，加入了「亡者之恨」的奇幻设定，直接扩张法律剧框架。 透过鬼魂的证词，揭开法律遗漏的真相，不只是追求胜诉，更替死不瞑目的亡者化解怨气，完美结合「解怨」与「辩护」两大主题。

一个有趣的小细节：海报里，壁画上的每一张脸都是柳演锡XD



2. 柳演锡演技大爆发！「鬼上身」变副角色专业户

一向形象温柔的 柳演锡，这次挑战演绎被搞到「神神叨叨」的律师「申二朗」！曾任检察官的父亲因不名誉的死亡，让家境在瞬间没落，申二朗兼顾生计与学业、好不容易当上律师，却没有任何一家事务所愿意录用他。 在巫堂（萨满）之家旧址「玉川大厦 501 号」开事务所后，申二朗不仅开始看到鬼魂，甚至还会被附身，逐渐开始投入替亡者申冤的工作，展开既奇妙又温暖的「解怨冒险」。



原本应以冷彻逻辑办案的律师，瞬间转变为「神灵附体」的状态，从语气、表情到动作都完全改变！面对每起案件中截然不同的亡者，让柳演锡有机会展现数量众多的「副角色」演技，游走於严肃与搞笑之间，极具看头。



3. 柳演锡 X 李絮：「法庭复仇者联盟」出击！

角色间的化学反应也是不可错过的重点。 申二朗依循直觉与感性，韩娜贤则与之相反，她背负著亡姊的梦想，奋力攀上了大型法律事务所的王牌宝座，重视冰冷的逻辑，唯有透过胜诉才能感受到生存意义。 这对水火不容的搭档如何从互相猜忌到携手解冤，也是有趣的观察点。



此外，韩娜贤所属的太白法务法人的代表梁徒境（金景南 饰）则是剧中的紧张感核心，他为了胜诉时常滥用法律，自认是韩娜贤最好的搭档，与申二朗的办案方式针锋相对。 加上担任事务所事务长的姐夫尹凤秀（全锡浩 饰）、在关键时刻指引方向的神父马泰晤（郑胜吉 饰），以及每集特别出演的各怀遗憾的亡者们，共同组成了「玉川大厦 501 号」的黄金团队。





《神与律师事务所》今晚即将开播，香港、新加坡、马来西亚等地观众，可透过 Viu 於晚间10点22分同步追看，第一时间见证这场阴阳律政大战！



