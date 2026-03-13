治愈韩剧《给你宇宙》迎来Happy Ending！卢正义感性告别：「这段时间真的很幸福」

演员卢正义在送别电视剧《给你宇宙》之际，分享了充满爱意的终映感想。

於12日以Happy Ending迎来大结局的 tvN 韩剧《给你宇宙》中，饰演女主禹贤真的卢正义，诠释了生活力满点的热血青春角色，以她特有清新的能量与富有深度的情感演技，稳稳撑起整部剧的核心。



在剧中，卢正义从面对现实高墙仍不轻言放弃的坚强面貌，到对侄子宣宇宙（朴俞镐 饰）的温暖爱意，以及与宣泰亨（裴仁爀 饰）之间吵吵闹闹却默契十足的化学反应，都立体呈现出角色多样的魅力。



尤其是她与宣泰亨之间带著粉红氛围的心动情愫，以及在失去姐姐后默默承受丧亲之痛、逐渐成长的禹贤真复杂心境，都被她细腻自然地诠释，让观众产生强烈共鸣。对於原本不再对人抱持期待的宣泰亨，她以低沉而温柔的声音与坚定的眼神说出：「我会去接你的，我会成为宣泰亨先生的雨伞。」这段安慰让观众留下深深余韵，也将卢正义式疗愈罗曼史推向高峰。





此外，卢正义在播出前曾提及的观剧看点——与童星朴俞镐的疗愈化学反应，也成为话题。为了建立情感连结，她在镜头外也努力维持如同真正家人般的亲密关系，对作品的真诚投入不仅在韩国，也在海外受到关注。



迎来终映之际，卢正义透过经纪公司Namoo Actors表示：「在作为贤真生活的这段时间里，得到满满的爱，真的非常幸福。拍摄期间一直和我们的宇宙一起度过愉快的时光，电视剧播出后也带著期待与心动的心情度过每一天。」

她接著说：「我非常爱我们的团队，现在这一刻也真的很想大家。对给予我很多爱的团队，真心地表示感谢与喜爱。」展现了对一起努力工作的伙伴们特别的情感。



同时她也表示：「非常感谢比我更加珍惜《给你宇宙》、也给予我们宇宙很多爱的观众们。因为大家的支持，我真的非常幸福。我会努力以另一部作品再次与大家见面。」向观众表达感谢并分享未来的决心。

透过自然融入角色的演技留下鲜明个人色彩的卢正义，未来将展现什么样的新面貌，也令人更加期待。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻