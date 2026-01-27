Wavve 韩剧榜大洗牌！《法官李汉英》夺冠，新剧《春日狂热》、《恩爱的盗贼大人》齐发威

on档新剧《法官李汉英》、《春日狂热》、《恩爱的盗贼大人》在 Wavve 平台同步横扫韩国戏剧榜，恋综《男人们的恋爱4》声势同样强劲。

根据 Wavve 公布的(26)最新资料，以 2026 年 1 月第 4 周数据为基准，MBC《法官李汉英》、tvN《春日狂热》以及 KBS 2TV《恩爱的盗贼大人》，在戏剧观看时间与观看用户数两大指标中，分别包办第 1 至第 3 名。排名依序为第 1 名《法官李汉英》、第 2 名《春日狂热》、第 3 名《恩爱的盗贼大人》，三部作品同时走红的趋势相当明显。

《法官李汉英》讲述成为体制腐败象徵的法官李汉英（池晟 饰），原本过著如同巨大律师事务所奴隶般的生活，却回到 10 年前，透过全新的选择对抗庞大恶势力的痛快回归题材作品。凭藉强烈的叙事与高速推进的剧情，迅速拉高整体观看时数。



《春日狂热》则是描写冷冽如寒风的教师尹春（李主傧 饰），与拥有炙热内心的男子宣在圭（安普贤 饰）相遇后展开的浪漫喜剧，收视呈现陡升曲线，成为 Wavve 用户心中的「疗愈系罗曼史」首选。



《恩爱的盗贼大人》则是一部古装浪漫剧，描述意外成为天下第一盗贼的洪恩祖（南志铉 饰），与追捕她的朝鲜大君李烈（文相敏 饰）灵魂互换后所展开的故事。凭藉后段持续发力的剧情走向，带来耳目一新的观剧乐趣，逢星期日、一晚在Viu上线。



随著三部作品同时热播，Wavve 也被评价为成功强化了涵盖类型剧、浪漫喜剧与古装浪漫等多元 K-Drama 的观赏环境。

另一方面，於 23 日首播的 Wavve 原创酷儿恋爱实境节目《男人们的恋爱4》，自公开后便引发用户爆炸性回响。节目上线当天（23 日）即创下历届全季最高单日成绩，并登上带动 Wavve 新付费会员成长的第 1 名，再次证明其作为「王牌内容」的实力。随著 10 位出演者从首集起便毫不保留地表达好感，正式展开史上最直球的「直进系恋爱」，《男人们的恋爱4》未来的人气走向也备受关注。



