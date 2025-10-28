97line太疯！BTS柾国公主抱「车银优人形枕」亮相试映会，力撑好友新片《放飞旅行团》

由姜河那、车银优等主演的电影《放飞旅行团》昨日傍晚在首尔举办VIP试映会，众多明星到场表达支持。 车银优因兵役未能参与，同为「97line」成员的田柾国竟抱著他的人形抱枕出席，真的sense满格XD

《放飞旅行团》讲述五位死党首度出国旅行，却一路脱轨成为「灾难之旅」的爆笑故事，男团ASTRO成员车银优饰演死党之一、梦想成为世界级DJ的帅气宅男「延民」。 影片主演和众多明星都出席了VIP试映会，其中最有创意的莫过於BTS防弹少年团柾国！



柾国和车银优同属於1997年出生的偶像艺人友情小团体「97line」，成员还包括GOT7的BamBam和有谦、SEVENTEEN的The8、珉奎和DK、NCT的在玹。 几个人经常私下聚会、送餐车应援，还拥有专属通讯群组。



车银优於今年7月入伍暂别演艺圈，没想到柾国出席试映会时，居然带著印有车银优照片的人形抱枕。 柾国抓著「车银优」的手向大家鞠躬、敬礼和问好，退场时还给了一个超霸气的公主抱XD



정국이왤케신낫어 ㅋㅋ 하고 봣더니

내 품에 차은우있다. 중이었음 pic.twitter.com/iM2viKX9y6 — 꿀베 (@BONITO_XIN) October 27, 2025

接受采访时，柾国表示：「对电影内容好奇，也想看看朋友东敏（*车银优本名）的演技。 他说拍摄电影时经常想起我们二十岁出头年轻时一起玩的情景，我也想好好欣赏那份感觉。 （对车银优）希望你保重健康、顺利退伍，加油！」



除了主演团姜河那、金英光、姜泳锡、韩善化等，演员李圣经、许楠儁、崔丹尼尔、BLACKPINK成员Jisoo、ASTRO成员MJ、Billlie成员秀雅、NS允智、KARA成员姜知英、OH MY GIRL成员YooA等也出席了《放飞旅行团》VIP试映会。 影片将於11月14日台湾上映。



