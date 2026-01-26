BTS 世界巡回演唱会未演先轰动！带动「全球旅游经济」各种关键词搜寻量暴增！！

防弹少年团（BTS）世界巡回演唱会的消息一公开，全球观光与经济活动便随之掀起波澜，威力相当惊人。

BTS 将於 4 月 9 日从高阳综合运动场主竞技场起跑，陆续在北美、欧洲、南美、亚洲等地共 34 个城市，展开「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」。此次巡演共举办 82 场，尚未正式开跑，便已在各地观光与整体经济层面引发即时反应。



根据全球住宿平台 Hotels.com 的资料显示，自 14 日 BTS 公布巡演计画后的 48 小时内，海外旅客搜寻前往首尔的旅游量，较前一周增加了 155%。预计於 6 月举办演唱会的釜山，搜寻量更是暴增 2375%。在日本、香港、台湾等亚洲主要地区，针对釜山的旅游搜寻量皆出现数千%以上的成长；国内旅客方面，搜寻首尔（190%）、釜山（3855%）的旅游需求也大幅上升。



海外当地反应同样热烈。巴西新闻专业广播电台 BandNews FM，将预计於 10 月举行的 BTS 圣保罗演唱会列为重点新闻，并引用当地交通票务平台 ClickBus 的数据指出，自巡演消息公布后，搜寻前往圣保罗的巴士车票数量，较先前暴增超过 600 倍。

英国《卫报》（The Guardian）也关注 BTS 世界巡演所带来的经济效应，报导经济学者的分析指出，这是一场「足以对北美各城市经济产生重大影响的全球性活动」，并预测演出城市在观光、住宿与整体消费方面，需求将全面增加。



此外，金融服务公司 Bread Financial 指出，一般而言，一张演唱会门票平均可为当地经济带来超过 3 倍的消费效果。对此，旅游经济分析机构 Tourism Economics 强调：「这样的平均值并不适用於 BTS，他们所带来的效益将远远超过这个数字，甚至难以估算此次巡演的实际经济影响规模。」

BTS 不仅对全球经济产生影响，也在提升韩国国家形象方面发挥了重要作用。根据文化体育观光部近日公布的《2025 年大韩民国国家形象调查》，他们获选为「对韩国形象产生正面影响的韩国人」第 1 名；此外，Jung Kook（柾国）也在个人歌手中名列最高顺位（第 6 名）。



另一方面，BTS 将於 3 月 20 日下午 1 点发行正规第 5 张专辑《ARIRANG》（阿里郎）。新专辑共收录 14 首歌曲，围绕团体的核心认同、思念与深刻爱意等普遍情感，预计将引起全球音乐粉丝的强烈共鸣。



