BTS威力太可怕！为一场演唱会警方投4800名警力、地铁过站不停、商家全关、KT总部封锁

天团BTS真的要回来了！他们将於本月21日在首尔光化门一带举行免费演唱会，预计将吸引包括国外粉丝在内、最多高达26万人潮涌入，堪称近年最大规模的偶像集会。 然而人潮还没到，乱象就先来，首尔警方已经紧急介入，要严打利用非法程式抢票的黄牛！

首尔警察厅厅长朴情报（音译）9日在例行记者会上证实，目前已接获主办售票单位的委托，针对3起与门票相关的犯罪案件展开调查。 其中一件疑似是使用非法自动化程式大量抢票; 另一件则是卖家在网路上宣称可高价转让门票，结果收钱后直接人间蒸发; 还有一件则是跟下一场演场会门票有关的诈骗案。

警方也特别提醒粉丝，千万不要随便相信网路上所谓的「代购」或「保证抢票」服务，「这样做一不小心就可能变成共犯，更惨的是个资被骗走还拿不到票。」警方也强调，已经盯上网路上各种高价转售黄牛票或诈骗行为，目前已经抓了100多件要求平台删除或封锁。



为了应付当天的爆量人潮，警方也不敢大意，将出动4800名警力到场维持秩序。 主办单位HYBE也说会加派4300名保全人员。 警方甚至表示，这攸关市民安全，「就算派再多警力也不为过。」

但这股BTS旋风，已经开始让周遭店家感到压力了！据了解，附近商圈已经收到官方通知，建议当天暂停营业，甚至连原本预定在周边举办的表演活动也陆续取消。 更惨的是，不只商家受影响，就连地铁都传出可能长达8小时不停靠光化门站，引发当地居民和准备在该区域办婚礼的新人恐慌，担心交通会大打结。



最夸张的是，直接位於公演场正前方的KT集团总部大楼，因为位置实在太好，一度被网友戏称是「可以看到BTS的梦幻办公室」，但KT近期内部已火速决定，为了安全考量，21日当天总部大楼将「全面封闭」！不只禁止员工进出，就连大楼里1、2楼的咖啡厅、面包店、 餐厅等商家也全部暂停营业，可以说是断然切割，严防任何意外。 这也创下KT总部自2020年疫情封控之后，时隔多年再度因为特殊状况全面封锁。 这一举措很快就在韩网上发酵，引得不少网友表示「HYBE应该赔偿演唱会当天被要求闭店的商家的损失」。

