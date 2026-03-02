BTS 防弹少年团完整体回归光化门，公演仅1小时！景福宫破天荒周末休宫，26 万人潮、「集体露宿」预警引高度戒备

南韩天团 BTS（防弹少年团） 终於结束漫长的「军白期」，将於本月 21 日在首尔光化门广场举行大规模免费回归公演，这不仅是成员们退伍后首次合体舞台，更写下邻近古迹景福宫罕见为其「周末休宫」的惊人纪录。

阿米疯抢！1.5 万席位 30 分钟秒杀

BTS 预计於 21 日晚间 8 点在光化门广场北侧开唱，进行时长 1 小时的精彩演出。 现场 1 万 5,000 个观赏席位在开放预约后仅 30 分钟便宣告售罄，未能抢到票的粉丝只能被迫在席位外围「夹缝求生存」。

针对网路上传出「演出时间因行政管制而缩减」的说法，经纪公司 HYBE 特别出面澄清，表示演出时间是经内部综合考量舞台营运、观众安全管理及现场管制计划后所定下的。 公司强调：「一切以大众安全为首要考量，旨在将市民的不便降到最低，同时兼顾周边噪音与交通便利性。」

HYBE 强调这是一切以大众安全为首要考量的选择：「我们同时考量了观览游客的安全、现场交通管制、大众运输利用的便利性，以及深夜时段的噪音问题等，旨在将市民的不便降到最低。」



景福宫、博物馆罕见休馆！拍摄规模空前

为了确保市民与游客的安全，国家遗产厅宣布公演当天将全面关闭景福宫与国立古宫博物馆，停车场亦不开放。 由於景福宫一向在周二休宫，此次在周末采取休宫措施实属罕见。

BTS 方面申请了一项极具史诗感的拍摄计划：届时成员们将在光化门三个虹霓门全开的状态下，经过景福宫、光化门及月台后登上舞台。 此外，世宗文化会馆已取消当天所有艺文表演，紧邻广场的国立韩国现代史博物馆也将在当天休馆，足见各界对此「传奇舞台」的全力配合。



26 万人潮考验维安，恐出现「集体露宿」现象

首尔警察厅与市政府已进入高度警戒状态。 警方推估，若从舞台所在的光化门广场到崇礼门人潮全满，以每平方公尺 2 人的基准计算，最大规模可能达到 26 万人。

大量未能抢到票的阿米（ARMY）极有可能为了占位而发起「集体露宿」，目前网路上已出现大量寻找伴侣、询问黄金视野位置的贴文，周边饭店更是早已被预订一空。 回顾过去，2019 年 BTS 在纽约中央公园表演前，甚至有粉丝提前一周搭帐篷露宿。

面对即将到来的人潮压力，警方表示，由於缺乏强而有力的法律依据阻止露宿，目前的执行难度极高。 首尔警察厅计划将区域划分为 4 大区块进行重点管理，并针对高处坠落风险进行事前检查。 首尔交通公社亦在研议针对光化门站、景福宫站等站点实施「过站不停」措施，以确保动线安全。

BTS 将於 20 日发表正规五辑《ARIRANG》，并於次日（21 日）晚间 8 点在光化门广场展现盛大的回归舞台。 这场粉丝们引颈期盼已久的完整体合体，无疑将成为今年韩国乐坛最重要的历史时刻。



