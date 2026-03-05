BTS 睽违3年9个月回归！Netflix 全球直播《ARIRANG》回归舞台，队长RM喊「说好了一定会回来」

Netflix 将於3月21日晚上8点（KST）独家全球直播《BTS THE COMEBACK 演唱会 | ARIRANG》。随著全球粉丝的关注持续升温，官方也同步公开了气势强烈的预告海报与预告影片。

预告片中，BTS 防弹少年团 成员 RM、Jin、SUGA、J-Hope、Jimin、V、Jungkook，向一直以来彼此互相支持、给予巨大爱意的粉丝 ARMY 表达无限的感谢与爱。



从 RM 说出「我们曾向粉丝承诺一定会回来」，到 Jungkook 的一句「真的好想你们」，每一句话都充满真心。



V 表示：「感觉到每一件事都在一点一点地改变」，而 RM 也分享：「我相信我们七个人，一定可以在这条路上携手前行，也能继续游向更远的地方。」从这些感想中，可以感受到防弹少年团在睽违 3年9个月 后，以第五张正规专辑《ARIRANG》（阿里郎）回归的音乐真诚和决心。

同时公开的预告海报中，防弹少年团站在壮丽的 光化门 背景前，散发出强烈气场，令人印象深刻。从蕴含韩国传统文化的 首尔光化门 出发，透过 Netflix 向全世界播出，防弹少年团与粉丝之间令人激动的相遇更加令人期待。

▼ BTS 回归演唱会直播：韩国时间晚上八点，台湾时间晚上七点。

《BTS THE COMEBACK 演唱会 | ARIRANG》将在 首尔光化门广场一带 举行，并透过 Netflix 向全球独家直播。这不仅是 Netflix 首次从韩国向全球播出的直播活动，同时也是 首次直播的音乐演出。只要是 Netflix 付费会员，就能在最接近的距离欣赏防弹少年团的回归舞台。

此次演出将由 知名现场演出导演 Hamish Hamilton（哈密什・汉弥尔顿）全权操刀，他曾执导 艾美奖、葛莱美奖、奥斯卡颁奖典礼、美国超级杯中场秀、2012伦敦奥运开幕式，以及 Madonna、Beyoncé、Rihanna 等世界级演出。这次不仅是单纯的演唱会直播，更将带来能细致捕捉舞台动作与情绪线的全新现场观看体验。

另一方面，《BTS THE COMEBACK 演唱会 | ARIRANG》将於本月21日晚上8点（KST）透过 Netflix 向全球独家直播。

