台版《爱的迫降》「脱北柔道英雄」李昌寿过世，儿子包进曾介绍父母故事感动台韩民众

韩国各大媒体近日积极报导一憾事，是体育圈重要人士、前柔道国代表团教练李昌寿过世，享年58岁，各界人士听闻消息纷纷前往灵堂悼念。

李昌寿1967年生於北韩平壤，是北韩长年的柔道国家代表队金牌，即世界第一，然而他却在1990年北京亚运会上负伤上阵，输了韩国代表队仅拿到银牌，遭到批斗被强制劳改，一度被送去矿场做苦工。隔年他参赛西班牙世锦赛，在火车行车中途逃跑，受到驻德国韩国大使馆庇护后成功脱北。脱北后，由於南韩未归还李昌寿，北韩直接中断了南北韩所有体育交流。



李昌寿在韩国开启新生活，三个月便和台湾中华队柔道国手陈铃真结婚。先前都靠国际赛见面的他们，总共才见四次面便步入礼堂，不是在北韩也不是在台湾，是在韩国。两人定居韩国，开设道馆培养后进，三名儿子也都是柔道选手出身。李昌寿除了获任韩国柔道国家代表队教练外，也受聘过中华队（中华台北队）教练、在国立台湾体育运动大学（台体大）任教过。



2020年由玄彬与孙艺真主演的热门韩剧《爱的迫降》播出后，有人发现现实中正有类似的「横跨38度线南北韩分界」之爱情故事，主角即李昌寿和陈铃真，他们的故事甚至还跨了海和台湾有关联，被称作「现实版《爱的迫降》」或「台版《爱的迫降》。李昌寿和陈铃真的大儿子「包进」（本名李虎进）本身就有经营YouTube，制作了影片介绍父母的故事引起更多关注，包进便更常制作和家人相处的影片，特别受到台湾网友欢迎。

李昌寿20日因心肌梗塞猝逝，21日韩国柔道协会代为公开，昨23日李昌寿出殡，陈铃真才於脸书倾吐悲伤，并感谢韩国柔道界长官、选手与道友们祈福、送「最爱的丈夫」一程。



包进IG长文写下：「多亏了大家温暖的安慰和送行，顺利地送父亲走完最后一程。父亲是面对强者堂堂正正，面对弱者却比任何人都还亲切温暖的人，也是比任何人都热爱柔道、对柔道是真心的人。前来灵堂的人们，对我们说了和父亲的回忆，让我再次深刻感受到父亲一生付出的情义，还有那份温暖的心。独自来到陌生的韩国生活至今，从父亲的背影，我学会了在这世上如何付出爱。」

「『爸爸不在的话，你就是一家之主了』，小时候觉得这句话很沉重，现在才明白其中的深意。那是父亲为了不让我，在总会面临的离别时崩溃，提前培养了我责任感的爱。多亏了这份责任感，我成为了一家之主，还能成为更好的人。父亲单独来到韩国奋斗的人生，现在我要继承下去，活得无愧。请在天上欣慰地看著我们一家人幸福生活的样子吧。能作为爸爸的儿子出生，真的很感谢，很幸福。如果有下辈子，到时候一定要来当我的儿子，我想把一生受过的那份爱，原封不动地还给您。非常感谢陪伴父亲走过的每一个人，不会忘记你们给我的心意，将亲自一一致谢。」



