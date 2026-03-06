哭到GD怀疑人生！7岁朴志训「眼泪攻击」击沉GD，4分钟完胜…网笑疯：志龙哥哥眼神死了

随著电影《王命之徒》（简称《王男》）热映，不仅票房狂飙，更让主演朴志训成了新一代「哭戏教科书」！他在片中声泪俱下的精湛演技，让无数观众揪心不已，最近更被挖出他根本从小就是「眼泪制造机」，一段他小学一年级时与BIGBANG成员G-Dragon（权志龙）进行「眼泪对决」的影片，再度在网路上疯传！

这段影片出自多年前的综艺节目《偶像世界》，当时年仅7岁的朴志训顶著一头可爱短发，自信满满地自我介绍：「我是最帅、身材最好的志训！未来想成为像朴智彬那样的童星！」萌样融化全场。

随后主持人朴瑟琪宣布进行残酷的「眼泪对决」！规则超简单，4分钟内谁能在试管里搜集到最多眼泪就算赢。BIGBANG成员们纷纷起哄要GD拿出「表演系实力」，只见对决一开始，背景音乐一下，朴志训立刻眼眶泛红，不到几秒钟，斗大的泪珠就像断了线的珍珠一颗颗滚落，最后甚至演变成嚎啕大哭！



他那清澈的大眼睛彷佛装了水龙头，眼泪用喷的，迅速填满了试管。反观一旁的GD，不管怎么努力「挤眉弄眼」，就是挤不出半滴泪，只能目瞪口呆地看著眼前这个哭到忘我的小男孩，眼神里满是震惊与敬佩。

更绝的是，朴志训哭到一把鼻涕一把眼泪，GD还贴心地帮他擦拭口水跟鼻涕。而朴志训则是左右开弓，轮流用两根试管接住源源不绝的泪水，堪称「时间管理大师」。比赛结果毫无悬念由朴志训压倒性获胜！更惊人的是，比赛结束的哨音一响，朴志训瞬间收干眼泪，露出灿烂笑容，一秒切换情绪的功力让现场所有人看傻眼。



这段「用眼泪击败巨星」的往事再度被翻出，网友纷纷笑翻：「果然是天才童星」、「GD一辈子都忘不了被小一男生弄哭的阴影吧」、「这眼泪是水龙头吗？」、「从小就知道用眼泪圈粉了！」

由朴志训主演的《王命之徒》叫好又叫座，截至4日为止，累积观影人次已经突破940万大关，距离千万票房仅剩一步之遥，气势锐不可挡！

