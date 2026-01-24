狂热粉丝失控！aespa Karina义大利秀场外险被挤倒，惊吓离场！保全忍不住大喊

韩国人气女团aespa成员Karina日前出席义大利米兰时尚大秀，却因现场粉丝过度热情，导致场面一度失控！不仅发生推挤、险些有人跌倒，狂热粉丝甚至包围她的座车阻挡离开，迫使随行保全忍不住高声怒吼：「让我们上车好吗！」现场影片曝光后，引发网友热议。

近日，YouTube及各网路社群疯传一段标题为「忍不住暴吼的Karina保全」的影片，记录了Karina在米兰参加「Prada 2026秋冬秀」时的混乱场面。 现场涌入大批海外粉丝，人潮过度拥挤下，部份粉丝互相推挤、甚至差点跌倒，场面相当危险。 影片中可见，Karina目睹这一切后，脸上露出惊吓与不安的神情。



混乱并未停止，当Karina准备离开时，部份粉丝竟直接阻挡其座车路线，妨碍她上车。 随行保全在多次劝阻无效后，终於忍不住用韩语高声喊道：「让我们上车好吗！（차 좀 탈게요！）」试图控制局面。 影片流出后，多数网友对保全的反应表示理解，纷纷留言：「保全到底被逼到什么程度才会这样大喊」、「粉丝真的太过分了」、「应该要让人好好上车啊」、「保全只是在做他的工作」等。



此外，aespa的行程满档，团体预计於1月31日及2月1日，连续两天登上在日本福冈Mizuho PayPay巨蛋举行的「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」演唱会，与公司旗下艺人同台演出。

