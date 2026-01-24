Disney+ 公开 2026 韩剧神级片单！南宫珉新作首曝光，IU、边佑锡《21世纪大君夫人》众所期待《再婚皇后》华丽上线

Disney+韩剧作品全面强势升级！从高张力动作、黑暗人性描写、烧脑实境，到浪漫话题作一次到位，预告 2026 将成为韩剧迷最忙的一年。

▼2026年全新强档影集，即将重磅登场 Disney+



肾上腺素狂飙：全球最佳影集续作回归、全新通灵实境节目公开

被《纽约时报》评选为「2024 年全球最佳影集」之一的《杀人者的购物中心》宣布将於 2026 年推出第二季。主演包括李栋旭、金慧峻、赵汉善、琴海娜、李泰英、金民，以及新加入的卡司阵容玄理（《东京之恶》第二季）、冈田将生（《在车上》）、及郑允荷（《地下菁英》）。《杀人者的购物中心2》将延续大学生智安与前佣兵舅舅进湾的故事，他们将携手反击、主动对抗佣兵组织「巴比伦」。影集预计於今年下半年於 Disney+ 独家上线，将带来更激烈的大场面与高张力动作戏。



2026 年上半年，全新实境节目《天机试炼场》也将正式登场。节目将集结韩国最顶尖的命理专家——包括萨满、四柱八字、塔罗、脚相等领域的高手，他们将透过前所未见的竞赛模式互相较劲。这个无剧本竞赛节目出自《黑白大厨：料理阶级大战》编剧之手，将让 49 名参赛者在层层挑战中角逐，最终仅有一人能够胜出。



贪婪、欲望与人性黑暗：《赌金》、《韩国制造》第二季

今年观众将迎来更多被欲望吞没的人性写实大作！《赌金》由朴宝英主演，故事描述从小在偏僻小镇长大的熙珠，好不容易逃离成长环境，却意外发现一口装满黄金的棺材，从而卷入前所未有的危机。原本乖巧守法的她，逐渐被贪念吞噬，为了追求梦寐以求的生活，她被迫逃亡，并意外回到那个她发誓永远不再踏进的小镇。作品由《照明商店》朴宝英、《无路可走：轮盘赌》金圣喆、《我的上流世界》李玹旭主演，并由《原罪犯》黄造润担任编剧、及《机密同盟》金星勋执导





在 2026 年下半年，《韩国制造》第二季也将强势回归，两大男神玄彬与郑雨盛再度展开对决！第一季中，表面上是权势滔天的中央情报部科长、其实却是大毒枭的白冀兑，与铁面无私的检察官张健荣展开激烈碰撞，最终意外有人抢占上风。然而随著胜者的快速崛起，输家将甘愿接受结果，还是会卷土重来、重返战场？答案就在今年年底《韩国制造2》揭晓。



真爱不死：浪漫韩剧於新一年持续大放异彩

《在你灿烂的季节》将於2 月20日独家上线，这部温暖人心的爱情故事，讲述个性迷人的于灿与冷酷专业、却背负过去阴影的嘏烂，两个性格截然相反的人相遇后，生命逐渐产生变化。由《浪漫医生金师傅》李圣经饰演精品品牌设计师宋嘏烂，《Eye Love You》蔡钟协饰演全球动画公司的角色设计师鲜于灿。本剧由《虽然30但仍17》编剧赵晟希撰写，《美好世界》郑商煕执导。



网友狂敲碗期待的《21世纪大君夫人》则将於 4 月上线，由《苦尽柑来遇见你》 IU、《背著善宰跑》边佑锡主演，故事设定在君主立宪制的虚构21 世纪韩国，描述一位超人气王子与韩国最大财阀之一的继承人，两人起初因各自的利益而合作，却在计谋交织中逐渐领悟爱的真谛，绝对是今年最受瞩目的浪漫巨献之一。





今日Disney+也公布全新作品《婚姻之后》（暂译），这部浪漫惊悚剧讲述一名男子为了救回遭绑架的妻子，必须对抗冷血残暴的罪犯组织。由《我们的电影》南宫珉主演脑外科医师出身、现任医院院长的姜泰周；《当恶魔呼喊你的名字时》李雪则饰演其遭绑架的妻子高世允，影集由《狂医魔徒》导演金桢显执导，预计於今年稍晚登场。



人气 Webtoon 改编：两部全球粉丝期待的作品跃上萤幕

继《MOVING 异能》、《照明商店》、《非法正义》、《下流大盗》等改编作品大受好评后，Disney+ 将於 2026 年再度携手创作者，推出两部漫改精彩大作。

改编自全球点阅突破 26 亿的超热门网漫，《再婚皇后》故事设定於奇幻世界，描述完美皇后娜菲尔的丈夫某天带著情妇回宫，甚至提出离婚。在震惊之余，娜菲尔为不让皇帝毁掉她的人生便同意离婚，但条件是她将改嫁敌对的西王国王子，从此展开一场政治斗智、宫廷权力与爱情交织的复仇之路。主演包含申敏儿（《因为不想吃亏》）、朱智勋（《照明商店》）、李钟硕（《黑话律师》）、及李世荣（《衣袖红镶边》）并由《驱魔面馆》编剧吕芝娜与玄忠烈共同执笔，《今日的网漫》导演赵秀沅执导。



《魅惑》改编自Naver超高人气同名网漫，这部浪漫悬疑剧围绕一名因心碎而封闭自己的吸血鬼。隐居 50 年的她持续委托画师为她描绘肖像，某天，拥有复杂过去的画家怡浩来到旅馆接下委托，却被他所见的景象深深震撼。《魅惑》由《梦境Wonderland》 秀智饰演吸血鬼宋贞华（暂译），《暴君》金宣虎饰演画家尹怡浩，并由《金权性内幕》导演韩在林执导，预计 2026 年底独家於 Disney+ 上线。



2026 年一系列的精彩韩剧阵容，订阅 Disney+ 就能一次满足你的追剧欲望！！

