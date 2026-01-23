【图辑】金世正机场时尚「-20度也要露肚子」来台湾穿对了！？和SJ利特不约而同穿毛绒大衣

金世正今晚将在台湾TICC（台北国际会议中心）举行Fancon「KIM SEJEONG FAN CONCERT〈Tenth Letter〉TO TAIPEI」，回顾昨（22）日她飞从韩国飞来台湾的机场时尚，相当有亮点。

金世正昨穿著白色毛绒大衣，搭上短版背心和西装裤，除了大衣外一身轻巧，韩国媒体都吓到「零下20度也要露腹肌」。不过她的目的地其实是温度差了30度以上的台湾，要飞往桃园国际机场，再前往台北举行Fancon。



据昨日交通部中央气象署观测气温，桃园机场下午约11、12度，台北市区13、14度，金世正那么穿，或许可以说「穿对了」，相较韩国的零下气温，在台湾冷的时候再裹上大衣即可。



有趣的是，昨日Super Junior队长利特也穿了毛绒大衣，不过是紫色。利特几日前直播时才和始源通话该穿什么来台湾，最后竟穿了毛绒大衣来台，有些E.L.F.都觉得欧巴穿太热了，因为高雄有19度啊！而且相较其他成员，利特看起来确实裹比较厚，后来也在IG限时动态后悔表达「太热了，不然就带高尔夫球杆（来打）了」。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻