出道10週年金世正毛毛浴袍驚艷登場！見台粉中文回答還貼心中翻韓：「看見台下熟悉的韓國粉絲」

演員兼歌手的金世正1月23日晚間在台北國際會議中心舉辦《2026 KIM SEJEONG FAN-CONCERT〈Tenth Letter〉TO TAIPEI》，與粉絲歡慶出道10週年。金世正穿著白色毛邊浴袍性感登場，帶來第一首歌曲〈Something New〉之後直接脫去外衣，裡面是學生Look紅黑格紋小可愛與百褶短裙，露出小蠻腰接著演唱〈Irony〉。

金世正特別用中文向大家問候：「大家好，我是金世正，好久不見，大家過得好嗎？很想你們〜」她謙虛表示自己中文說得不好，但已經努力準備了，粉絲們也立刻報以如雷的掌聲。距離上次來台開唱已經過了2年3個月，金世正表示自己在這段期間中拍攝了兩部電視劇，分別是《酒醉羅曼史》以及《月亮在江邊流淌》，也想問大家看了電視劇是否想念她的舞台演出呢？



金世正也有在演出前特別表示，希望粉絲們能夠穿上跟她有關的服裝前來，當作今日的dress code。現場出現許多穿著《驅魔麵館》都哈娜以及《社內相親》申夏莉，金世正請所有有穿著特殊服飾的粉絲們分批來到台上，她更是一一訪問大家衣服是去哪裡準備的？看見大家穿著《驅魔麵館》的紅色與黑色外套，手臂上的條紋花樣是用膠帶黏上去的，讓金世正大笑了起來。最後還請大家跟她做一個劇中感應到鬼神的特別手勢。



接下來也有《社內相親》申夏莉、I.O.I時期練習生裝扮、音樂劇《Red Book》等等角色特殊造型，金世正還依照粉絲的要求用中文撒嬌，用可愛的表情說出「我想吃這個蔥抓餅〜」說完之後她覺得有點不適合自己，還特別告訴大家說：「我今年已經31耶！」她更稱讚台北的粉絲非常擅長用手作縫製衣服，讓她相當驚喜。



值得一提的是，這些特殊裝扮的粉絲們當中，也不乏來自韓國的鐵粉們，穿上了金世正演出的音樂劇《Red Book》中的角色特殊服裝，還有她在團體中的子團「世美娜」的浴袍造型等。金世正在舞台上訪問台灣粉絲時，若粉絲以全中文回答，金世正還會特別再翻譯回韓文描述一次，她說是擔心在場的韓國粉絲們聽不懂，非常貼心。接著金世正也表示，她總是獨自站在舞台上，今日靠著這些特別的粉絲們，以及所有坐在台下的粉絲們，讓她得到了勇氣，也向粉絲們表示「謝謝你們給我專屬於台北的溫度！」



粉絲們也非常關心I.O.I何時能夠再度合體？金世正並沒有給出確定的時間點，用歌聲與歌詞回應了大家，讓粉絲們更加期待。

