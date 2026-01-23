《MOVING 异能》第二季震撼回归！李正河入伍「奉皙」换人演，卢允瑞、廉晶雅加盟新角色，神剧班底再集结

Disney+ 史上最卖座的韩国原创影集《MOVING 异能》正式开启第二季制作！该剧被誉为「韩式英雄片新地标」，在第一季创下惊人的全球收视纪录、获奖无数，续作的一举一动都牵动著影迷的心。 第二季不仅迎来全新卡司，执导团队也大换血，预示著格局将全面升级。

■ 「金奉皙」换人演？ 男主角李正河因兵役退出

第二季最令剧迷震惊的消息，莫过於饰演超能力高中生「金奉皙」的演员李正河，因将於 26 日入伍海军陆战队，确定缺席续集。 「奉皙」继承了父母双方的超能力，个性却温暖体贴，被观众誉为「疗愈少年」，是故事的核心人物，李正河的诠释也深受观众喜爱。剧组目前正紧锣密鼓研议接替人选，很多网友遗憾表示「难以想象其他面孔的奉皙」。



所幸，第一季的灵魂人物柳承龙、韩孝周、赵寅成、车太铉、柳承范等实力派「父母辈」异能者，预计将全数回归，继续守护跨越世代的家族秘密。



■ 新血注入：新生代女神卢允瑞、影后廉晶雅有望加盟

演员卢允瑞的经纪公司证实已收到出演提案，饰演第一季未曾出现的新角色，目前正在研议中。 鉴於同公司前辈高胤祯（高允贞）曾担任一季女主角「张喜秀」，粉丝们纷纷猜测后辈卢允瑞是否会出演第二季的女主角。

另据报道，演技派影后廉晶雅也在受邀名单中。 据悉，剧组目前同步物色外国演员，一旦选角确定将陆续开拍。



■ 导演换人：《尸战朝鲜》金成勋接手执导

第二季的幕后团队同样迎来重量级变动。 首季导演朴仁济卸任，改由凭藉 Netflix《尸战朝鲜》系列享誉国际的金成勋导演接掌大勺; 剧本则继续由灵魂人物——原著作家姜草亲自操刀，确保原汁原味的叙事张力。



■ 延续最终回悬念：黄衣侠与隐藏反派

第一季以国情院黑色要员出身的超能力者与北韩异能者的最终对决落幕，旌元高中三人组金奉皙（李正河）、张喜秀（高允贞）、李强勋（金度勋）已毕业，金奉皙化身为穿著黄色雨衣的「黄衣侠」守护市民，李强勋进入国情院，而金斗植（赵寅成）重回家人怀抱。 接替闵容俊（文盛瑾）的反派马相久（朴丙垠）与伪装成学生的申惠媛（沈达琪）身分曝光，都为第二季埋下伏笔。



■ 从制作困境到金奖肯定

超能力动作英雄片《MOVING 异能》改编自姜草作家的同名网漫，讲述隐藏超能力生活的孩子们，与怀抱痛苦过去秘密的父母们，跨越时代与世代共同对抗巨大危机的故事。 该剧不仅是OTT平台全球收视率最高的韩国在地内容，更横扫亚洲内容大奖、大钟奖、百想艺术大赏及青龙系列大奖等多项大满贯肯定，获得各国观众一致好评。

回顾第一季，《MOVING 异能》的诞生充满挑战。 2020 年宣布选角后，光是等待开拍就花了一年，后制工作更耗时两年。 历经 JTBC 撤资、制作期延宕与导演换人，最终在总预算飙升至 650 亿韩元的情况下，凭藉过人质感席卷全球。 第二季能否再创巅峰，受到业界高度关注。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻