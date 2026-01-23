【圖輯】金世正機場時尚「-20度也要露肚子」來台灣穿對了！？和SJ利特不約而同穿毛絨大衣

金世正今晚將在台灣TICC（台北國際會議中心）舉行Fancon「KIM SEJEONG FAN CONCERT〈Tenth Letter〉TO TAIPEI」，回顧昨（22）日她飛從韓國飛來台灣的機場時尚，相當有亮點。

金世正昨穿著白色毛絨大衣，搭上短版背心和西裝褲，除了大衣外一身輕巧，韓國媒體都嚇到「零下20度也要露腹肌」。不過她的目的地其實是溫度差了30度以上的台灣，要飛往桃園國際機場，再前往台北舉行Fancon。



據昨日交通部中央氣象署觀測氣溫，桃園機場下午約11、12度，台北市區13、14度，金世正那麼穿，或許可以說「穿對了」，相較韓國的零下氣溫，在台灣冷的時候再裹上大衣即可。



有趣的是，昨日Super Junior隊長利特也穿了毛絨大衣，不過是紫色。利特幾日前直播時才和始源通話該穿什麼來台灣，最後竟穿了毛絨大衣來台，有些E.L.F.都覺得歐巴穿太熱了，因為高雄有19度啊！而且相較其他成員，利特看起來確實裹比較厚，後來也在IG限時動態後悔表達「太熱了，不然就帶高爾夫球桿（來打）了」。



