曾是《海岸村恰恰恰》「酒窝CP」还在风波时力挺！金宣虎回应为何未参加申敏儿婚礼

2021年申敏儿与金宣虎携手演出《海岸村恰恰恰》，该剧播出时屡屡引发讨论度非常热门，两人也各自再创事业高峰。不过，金宣虎却未参加申敏儿去年底举行的婚礼？
金宣虎近日因和高胤祯（高允贞）主演的Netflix影集《爱情怎么翻译？》播出，受各大韩媒访问，其中《Xports News》记者问起金宣虎未何未参加申敏儿和金宇彬的婚礼。乍听虽然有些尴尬，但记者这么问或许有理由，因为《海岸村恰恰恰》剧组从开拍到下戏后仍维持著友谊。最为人所知的是，金宣虎传出私生活争议时，一些演员与工作人员都跳出来声援，申敏儿虽未主动发声，但她取消未更动IG上任何和金宣虎的合影，也保持追踪金宣虎帐号，被视为默默力挺。
对於记者问及为何未参与申敏儿婚礼，金宣虎遗憾地说自己当时在越南拍戏，但是联系了申敏儿表达：「非常祝福，为你应援。」金宣虎说的在越南拍戏之作品，指的应是今年将在Disney+上线、和秀智合作的漫改剧《魅惑》，《魅惑》近日公开几秒预告也受到热烈讨论「很期待」。
