高耀太申智宣布5月与文元完婚！亲笔信安抚粉丝：「深知大家充满爱的担忧，感激拥有全心支持我的人」

南韩长寿混声组合「高耀太」成员 申智（Shinji） 即将成为 5 月新娘。 申智於 26 日在个人IG公开亲笔信，感性宣布：「我想正式向大家报告人生中最重要的喜讯。 我人生的第二幕即将开启，文元与我计划在 5 月举行婚礼。」

她在信中强调，两人在朝夕相处下感情与信任益发深厚：「我非常感谢能拥有一个完全站在我这边的人。 我们能够彼此依靠，关系也变得更加坚固。」

面对外界对这段感情的观望，申智坚定表示：「我非常清楚大众充满爱意的挂心与担忧。 我不会忘记这份心意，会以始终如一的面貌与他并肩前行。」并承诺婚后也会持续以歌手身分带来更丰富的活动。



争议回顾：从电台结缘到「失言风波」

申智与文元因 MBC 电台节目《笑嘻嘻秀》结缘，并於去年 6 月首度公开婚讯。 然而，两人的感情之路并非一帆风顺。

申智曾於自己的YouTube 频道公开将文元介绍给队友金钟旼与白佳的影片，不料文元在影片中说出「不知道申智这么有名」，甚至对金钟旼开玩笑称其身材是「年纪肉（中年发福）」，遭网友炮轰言行失礼、不尊重前辈。



男方黑料连环爆，经纪公司出面灭火

随著婚讯公开，文元的过往经历也遭网路起底。 除了曾有一段婚姻并育有女儿外，更被指控涉及劈腿、学生与服役期间的霸凌行为，以及非法经营房地产等争议。

针对指控，文元曾发声为自己的轻率言行道歉，并坦承无名时期确实在无执照的情况下从事房地产业务，对此深表自责，但坚决否认其余涉及人品与霸凌的指控。 申智所属经纪公司 JG STAR 随后也发表声明，强调已针对各项疑云完成验证，确认其余传闻皆为子虚乌有，并公开证据资料以正视听，表示：「我们尊重申智的意愿，两人正如同普通情侣般稳定相爱。」



国民天后行程不减，3 月前进越南开唱

1998 年以高耀太出道的申智，曾凭藉《纯情》、《波澜》等多首热门金曲横扫榜单，至今仍活跃於第一线，预计於 3 月 7 日赴越南胡志明市举办《Koyote Festival： Heung》演唱会，展现「拼命三娘」的职业精神。 男方文元则於 2012 年出道，曾发行过《倒春寒》、《只看著你》等作品。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻