【图】李奈映携手郑恩彩、李清娥出席《荣耀：她们的法庭》发布会，三大女神同台、正面迎击尘封多年的丑闻

ENA最新心理惊悚剧《荣耀：她们的法庭》今日下午在首尔举办发布会，主演李奈映、郑恩彩、李清娥及朴建浩导演出席活动。 本剧翻拍自同名瑞典影集，讲述三位女律师面对一段尘封已久的丑闻，追查真相的故事。

剧中，李奈映、郑恩彩、李清娥饰演在大学相识、拥有二十年情谊的好友，三人共同经营专为为女性犯罪受害者提供法律援助的律师事务所 L&J （Listen and Join） 。







李奈映饰演 L&J 律所的招牌明星律师「尹罗映」，凭藉出众口才与耀眼外貌在电视圈极其活跃，拥有数十万社群媒体粉丝，在律所中担任对外代言人的角色。 在一个意想不到的时刻，她被迫直面困扰著她的过往阴影。





谈及睽违 3 年回归萤光幕的契机，李奈映表示：「第一次读剧本时，惊讶於它像推理小说般引人入胜，让人一气呵成地读完。」关於丈夫元斌的反应，李奈映表示两人一起研读了剧本，元斌对於诠释角色的困难之处和感情释放做了很多探讨，并为她加油鼓励。







郑恩彩饰演 L&J 律所的首席律师「姜信宰」，兼三人组的领袖。 信宰拥有压倒性的强大气场，能游刃有余地在谈判与威胁之间切换以达成目标，更具备以笑容回击攻击的沉稳内功。









李清娥饰演 L&J律所的诉讼律师「黄贤珍」，火爆的性格让她比起办公桌更偏好奔波现场。 面对违背原则之事，她从不犹豫反抗，但也常因此收到「过刚则易断」的忠告。











朴建浩导演分享了对「荣誉」的诠释：「我个人想探讨的是那种『不保持沉默，勇敢发声』的责任感。 这并非为了获胜而说出的言论，而是为了生存而发出的声音。」该剧将於 2 月 2 日正式首播。



