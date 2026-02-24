南志铉谈《恩爱的盗贼大人》第二季：故事有趣绝对出演！透露因行程关系遗憾缺席《好搭档2》

南志铉谈到备受观众喜爱的《恩爱的盗贼大人》第二季可能性，也提及遗憾缺席《好搭档2》。

《恩爱的盗贼大人》讲述出身奴婢阶级的洪恩祖（南志铉 饰），夜晚戴上面具劫富济贫；而被迫远离朝廷的大君（文相敏 饰）追捕这位神秘盗贼。两人在追逐与对抗中逐渐产生情愫，甚至上演灵魂交换，互相救赎，也守护了百姓，最终收获爱情与幸福。第16集大结局收视率达 7.6%，尤其最后一集洪恩祖与李悦在现代命运重逢，引发粉丝热烈讨论，「敲碗」第二季的声音瞬间爆棚！



南志铉在采访中分享：「16集里大家看到我穿韩服的模样，如果最后展现现代造型，应该会成为惊喜礼物。最后一场戏真的是最后拍摄的，所以感触特别深刻。」谈到第二季讨论，她表示：「真的觉得作品受到很多喜爱，心情也特别好！目前第二季还没正式定案，现代重逢后结束。如果有第二季的话，应该会是现代剧，如果故事有趣，我很乐意再出演。」



回顾南志铉前作《好搭档》，她同样留下令人印象深刻的表现，但因无法加入第二季而让观众扼腕。当时她与张娜拉展现的超强「Womance」化学反应，至今仍被剧迷津津乐道。

谈到未能出演的原因，南志铉坦言：「可能会有新故事，但因为时间和行程的关系，没能一起出演。」不过她也表示：「（张）娜拉前辈会稳稳撑住整部作品，她演得很好，我完全不用担心，新的故事线应该会很有趣。」她也以观众身份表达对剧情的期待。



