太惊人！BTS Jin私下「硬核自律」震惊旗安84！对粉丝的「超严格底线」：关掉镜头仍喊「不能背叛他们」

最近韩网热议一段影片，YouTube频道「人生84」上传了网漫作家旗安84与前本月少女成员Chuu的对谈。 两人聊天尺度大开，意外扯出BTS防弹少年团的大哥Jin（金硕珍） 私下超硬核的「偶像恋爱观」，对话一曝光立刻引发热烈讨论！

影片中，制作组提到「不知道『咬咬爱心』（깨물 하트）是什么」，Chuu惊讶回：「真的吗？ 但您拍摄时应该见过很多偶像吧？」旗安84则搞笑自嘲：「我是透过做节目才看到偶像朋友的，BIGBANG之后的就不太熟了啦~我是古代人，超古早的那种！」

Chuu解释，「咬咬爱心」手势是她当年出道后见到粉丝太开心，即兴把「月亮」和「爱心」结合咬一下的动作，没想到爆红。 她笑说：「那时候我没用SNS，连手机都没有，后来才知道秀智前辈、姜镐童前辈等好多人都做过，觉得很开心。」



聊到人生规划，Chuu突然问旗安84：「您不想结婚吗？」旗安84直率回：「结啊，当然结！」接著反问：「那你呢？ 不能问恋爱话题吗？ 因为是偶像？」Chuu说：「这只是人生的一部份而已啦。」旗安84立刻戳破：「是因为粉丝会不喜欢吧？」Chuu也坦率承认：「对，他们应该会不喜欢。」并开玩笑说：「我会尽量拖到最晚，大概50岁左右再结吧！」现场笑成一片。

就在此时，旗安84突然话锋一转，爆出惊人内幕！他说：「其实真的有这样的人啦，像硕珍（Jin） 就是。 就算摄影机关了，他也会说『不能谈恋爱』、『这不是对粉丝该有的义气』。」旗安84还原当时对话，他曾经对Jin开玩笑说：「你只是表面上这样说，私下应该还是会谈吧？」结果Jin超认真连续拒绝：「哥，不行不行不行！」让旗安84印象深刻，大赞他对粉丝的态度「真心到不行」。



这段对话一出，立刻在社群疯传。 不少粉丝感动表示：「Jin真的是从一而终的观念」、「这就是为什么他值得喜爱」、「私下也坚持原则，太圈粉了」。 也有人笑说：「果然是『大叔笑话』担当，连恋爱观都这么有老派义气！」等。



偶像恋爱话题永远是热门焦点，但像Jin这样连私下都严格自律的，实在少见！难怪BTS能红遍全球，成员的自我要求不是一般高啊~粉丝应该又心疼又骄傲吧！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻