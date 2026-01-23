BLACKPINK世界巡回演唱会《DEADLINE》香港最终站特设活动专区 粉丝必到打卡场景 、BLACKPINK主题自拍亭及专属应援小物

BLACKPINK世界巡回演唱会《DEADLINE》会於2026年1月24至26日在香港启德主场馆举行最终场，相信超过10万名观众及BLINK都非常期待成员4人合体带来的全新舞台与个人作品结合的压轴盛大演出！
除了欣赏精彩的演唱会外，BLACKPINK 世界巡回演唱会《DEADLINE》香港站的赞助伙伴FWD富卫保险，更特别於会场设置活动专区，为香港站的观众带来一系列的打卡场景、专属体验及应援小物。大家记得演唱会当日提早进场，率先投入BLACKPINK的世界！
只要持有「BLACKPINK WORLD TOUR
FWD Insurance 活动专区*详情：
日期及时间：
2026年1月24日及25日: 13:00 – 18:30
2026年1月26日: 13:30 – 19:00
地点：启德体育园东营 （安检后）
内容：
1. 粉丝必到打卡场景
2. BLACKPINK主题自拍亭#
3. 专属应援小物#（粉红纸扇或心形滤镜眼镜，款式视乎现场供应情况而派发）
活动网页及详情条款：https://fwdmax.fwd.com.hk/Registration/Promotion/BPEVENTZONE2026
* 所有活动只适用於持有「BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG」演唱会当日门票之人士。
# 体验BLACKPINK主题自拍亭及换领应援小物须登记为FWD MAX会员。
# BLACKPINK主题自拍亭或需排队参与，请耐心等候及预留时间入场。名额有限，先到先得，满额即止。
# 换领应援小物须於2026年1月26日（19:00）前到活动网页兑换电子换领券。名额及数量有限，先到先得，送完即止！
