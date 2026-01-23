太驚人！BTS Jin私下「硬核自律」震驚旗安84！對粉絲的「超嚴格底線」：關掉鏡頭仍喊「不能背叛他們」

最近韓網熱議一段影片，YouTube頻道「人生84」上傳了網漫作家旗安84與前本月少女成員Chuu的對談。 兩人聊天尺度大開，意外扯出BTS防彈少年團的大哥Jin（金碩珍） 私下超硬核的「偶像戀愛觀」，對話一曝光立刻引發熱烈討論！

影片中，製作組提到「不知道『咬咬愛心』（깨물 하트）是什麼」，Chuu驚訝回：「真的嗎？ 但您拍攝時應該見過很多偶像吧？」旗安84則搞笑自嘲：「我是透過做節目才看到偶像朋友的，BIGBANG之後的就不太熟了啦~我是古代人，超古早的那種！」

Chuu解釋，「咬咬愛心」手勢是她當年出道後見到粉絲太開心，即興把「月亮」和「愛心」結合咬一下的動作，沒想到爆紅。 她笑說：「那時候我沒用SNS，連手機都沒有，後來才知道秀智前輩、姜鎬童前輩等好多人都做過，覺得很開心。」



聊到人生規劃，Chuu突然問旗安84：「您不想結婚嗎？」旗安84直率回：「結啊，當然結！」接著反問：「那妳呢？ 不能問戀愛話題嗎？ 因為是偶像？」Chuu說：「這只是人生的一部份而已啦。」旗安84立刻戳破：「是因為粉絲會不喜歡吧？」Chuu也坦率承認：「對，他們應該會不喜歡。」並開玩笑說：「我會盡量拖到最晚，大概50歲左右再結吧！」現場笑成一片。

就在此時，旗安84突然話鋒一轉，爆出驚人內幕！他說：「其實真的有這樣的人啦，像碩珍（Jin） 就是。 就算攝影機關了，他也會說『不能談戀愛』、『這不是對粉絲該有的義氣』。」旗安84還原當時對話，他曾經對Jin開玩笑說：「你只是表面上這樣說，私下應該還是會談吧？」結果Jin超認真連續拒絕：「哥，不行不行不行！」讓旗安84印象深刻，大讚他對粉絲的態度「真心到不行」。



這段對話一出，立刻在社群瘋傳。 不少粉絲感動表示：「Jin真的是從一而終的觀念」、「這就是為什麼他值得喜愛」、「私下也堅持原則，太圈粉了」。 也有人笑說：「果然是『大叔笑話』擔當，連戀愛觀都這麼有老派義氣！」等。



偶像戀愛話題永遠是熱門焦點，但像Jin這樣連私下都嚴格自律的，實在少見！難怪BTS能紅遍全球，成員的自我要求不是一般高啊~粉絲應該又心疼又驕傲吧！

