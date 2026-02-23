申惠善《莎拉的真伪人生》演技炸裂！新剧《隐秘的监察》《24分之1的罗曼史》角色让人超期待

申惠善因在 Netflix 原创剧《莎拉的真伪人生》中饰演「金莎拉」而引起广大关注，接下来还有新剧要和大家见面！

《莎拉的真伪人生》自13日上线以来，以真假难辨的人物、欲望与选择，以及人性的双面性为主题，获得全球观众热烈回响。申惠善所饰演的神秘角色「金莎拉」更是亮点，连日来获得一致好评。



她把「金莎拉」的多面性诠释得非常到位，冷静又精明，掌控全场的气场里还带著一丝不安，非常真实。在特写镜头里，她的眼神微妙变化、嘴角细微颤动，都成功抓住观众目光，让剧情张力瞬间提升。与李浚赫的对手戏更是精彩，申惠善靠稳定气场和精准声线完全掌控现场。再加上分饰多角的演出，甚至让人快忘了这是同一个人，整个故事节奏也因此更引人入胜。



除了《莎拉的真伪人生》，申惠善还有两部即将播出的新作。首先是与孔明合作的《隐袐的监察》，讲述原本是大企业审计部王牌的角色，被降职到公司内部纪律维护部门，与性格古怪又狠毒的监察室长一起监督公司内的各种人际与恋爱关系。申惠善将饰演个性鲜明、带点疯狂的监察室长「朱仁雅」，好期待她演绎的疯狂与狠辣！



另一部则是与罗人友合作的漫改剧《24分之1的罗曼史》，讲述两位性格完全不同的男女，每天24小时里，有1小时会随机交换灵魂。在这段奇妙又搞笑的日常里，他们慢慢萌生爱情。申惠善将饰演专注於娱乐节目的 PD「车珠安」，这也是她与罗人友继《哲仁王后》后的二度合作，让剧迷对两人的化学反应相当期待。



申惠善以精湛演技和丰富情感把每个角色都刻画得立体鲜明，不论是神秘多面、疯狂狠毒，还是浪漫幽默，她都能精准传达角色魅力，也让粉丝迫不及待想看到她接下来的表现。

