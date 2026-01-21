BTS 演唱会效应延烧台韩！釜山爆订房乱象，高雄饭店涨价也遭官方稽查

BTS 防弹少年团 时隔约 4 年的完整体世界巡演行程中包含釜山，引发演出前后期间部分住宿业者所谓「霸道式经营」的争议。

近日，网上陆续出现受害案例，指出遭到釜山地区住宿业者单方面通知取消订房。

⏹︎ 住宿价格直接上涨五倍！

根据相关贴文内容，有些住宿业者以「整修工程」、「电梯施工」、「停止营业」等理由取消原有订房，但之后却被发现将同一日期的客房以远高於原价的价格重新上架贩售。



尤其是配合 6 月演出行程，数个月前就完成订房的顾客们，在演出日期逼近时，以停止营业为由遭取消订房的案例反覆被提出。部分住宿业者甚至将该日期直接设为「不可预约」，在平台上隐藏房源后，再透过其他管道以高价转售。

以住宿订房平台为准，海云台一带部分五星级饭店的房价，从平时约 20 万至 30 万韩元，上涨至演出期间约 5 倍左右的情况也获得确认。（30万韩元约=台币6065元）



类似争议过去也曾发生。2022 年为祈愿釜山申办世博而举行的防弹少年团免费演唱会期间，住宿费用一度暴涨至平时数十倍，引发「哄抬价格」的争议。

⏹︎ 政府出面，整治住宿价格狂涨乱象

随著争议扩大，政府与地方自治团体也积极应对。李在明总统於 16 日透过个人 X（前推特）表示：「破坏整体市场秩序、对所有人造成重大伤害的恶质横行行为，必须予以纠正」，并强调「应让不当获利所付出的代价，远远大於所得到的利益」。

釜山市宣布导入「哄抬价格 QR 举报系统」，并组成市、区郡联合稽查小组，计画进行现场检查。该系统让观光客可透过 QR Code 即时举报住宿价格相关的不公平案例，受理内容将经由韩国观光公社转交给辖区地方政府与相关机关。



釜山市表示，将以接获线上举报的住宿业者为中心，同步进行业者遵守事项的检查与劝导措施。釜山市长朴亨埈表示：「将透过线上举报受理与区郡联合现场检查，预防不公平的住宿交易行为，并全面检视观光接待体系。」

⏹︎ BTS 来台开唱，高雄饭店房价也翻了五倍

BTS 终於再度来台开唱，选在了热门城市高雄，虽带动当地观光与经济消费，却也衍生出了住宿乱象。他们将於11月19、21、22日在高雄世运主场馆举办演唱会，消息一出，粉丝尚未抢到票，就提前涌入了订房平台，却惊见房价在短时间内迅速暴涨，原一晚2000~3000元台币的房间，瞬间飙升至上万元，更在网上传出遭业者无故取消订房的情形，引发众多网友不满。



台湾观光局接获通报后，随即启动旅馆房价联合稽查，严令业者遵守相关法规；若经搜证查获涉有违反「公平交易法」的情况，将移送公平交易委员会进行裁处。另对於查证属实、涉及恶意勾串垄断市场、哄抬房价或无故取消订房的业者，则将依「发展观光条例」等相关规定开罚，并采取「房间逐间开罚」方式加重罚锾。

演唱会带动观光的同时，住宿乱象是否能被有效遏止，也成为台韩粉丝共同关注的焦点。

另一方面，根据所属公司 BigHit Music 表示，防弹少年团将於 4 月 9 日，以及 11～12 日在京畿道高阳市高阳综合运动场，为世界巡演揭开序幕。之后将於北美、欧洲、南美、亚洲等全球 34 个城市，举行共 79 场演出。



在国内演出中，非首都圈地区仅釜山被列入行程。防弹少年团预计於 6 月 12 日与 13 日在釜山举行演唱会，尤其是第二天 6 月 13 日，正好与防弹少年团的出道纪念日（13周年）重叠，吸引了全球粉丝的高度关注。



